दिव्यांग विद्यार्थी शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
वडगाव मावळ, ता. २८ : पुणे जिल्हा परिषद, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था व मावळ पंचायत समिती समावेशित शिक्षण विभागाच्या वतीने दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी तालुकास्तरीय साहित्य साधने मोजमाप शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
मावळ पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी सुदाम वाळुंज व विस्तार अधिकारी संदीप काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिरूर येथील फियाट इंडिया ऑटोमोबाईल्स कंपनीच्या सीएसआर निधीअंतर्गत डॉ. भाऊसाहेब सरदेसाई रुग्णालयाच्या सभागृहात हे शिबिर घेण्यात आले. यात कर्णदोष, अस्थिव्यंग, बहुविकलांग, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक अक्षमता प्रवर्गातील ४२ दिव्यांग विद्यार्थ्यांची त्यांच्या गरजेनुसार तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून तपासणी करून श्रवण यंत्र, व्हीलचेअर, कॅलिपर, मॉडीफाय चेअर, टीएलएम किट आदी साहित्य साधनांसाठी संदर्भित करण्यात आले. कंपनीचे सीएसआर व्यवस्थापक अमोल फटाले, मायमर मेडिकल कॉलेजचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. दर्पण महेशगौरी, उपवैद्यकीय अधीक्षक डॉ. गायकवाड, डॉ. स्वाती मगरे, अश्विनी वनारसे आदींचे सहकार्य मिळाले. ज्योती लावरे यांनी पालकांना मार्गदर्शन केले. शीतल शिशुपाल यांनी स्वागत केले. साधना काळे यांनी आभार मानले. सुमित्रा कचरे, शकीला शेख, स्मिता जगताप, लता वनवे, गणेश दबडे, नवनाथ दर्शले, वैशाली गायकवाड, मनीषा तनपुरे, वंदना बेलसरे आदींनी संयोजन केले.
