माहिती अधिकार कायद्यामुळे कामकाज पारदर्शक
पिंपरी-चिंचवड

वडगाव मावळ, ता. १ : माहिती अधिकार कायद्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आली आहे. ते अधिक लोकाभिमुख होण्यास मदत झाली आहे. त्यामुळे हा कायदा लोकशाहीमध्ये मैलाचा दगड ठरला आहे, असे प्रतिपादन मावळ पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी कुलदीप प्रधान यांनी केले.
मावळ पंचायत समितीच्या सभागृहात शुक्रवारी (ता.२७) माहिती अधिकार दिनाचे आयोजन करण्यात आले होते. गटविकास अधिकारी कुलदीप प्रधान यांच्यासह सहाय्यक गटविकास अधिकारी सेवक थोरात, राज्य जागृत नागरिक महासंघाचे अध्यक्ष नितीन यादव, संघाचे तालुकाध्यक्ष दत्तात्रय काजळे, राज्य ग्राहक पंचायतीचे सचिव अरुण वाघमारे, सचिव सुनील गुजर, मच्छिंद्र गुजर, प्रभाकर वाघमारे, दत्तात्रय दळवी, काळूराम भोंडवे, सतीश ढमाले, लक्ष्मण खांडभोर, बांधकाम विभागाचे उपअभियंता संजय पाटील, कृषी अधिकारी संताजी जाधव, गट शिक्षणाधिकारी सुदाम वाळुंज, कविता पाटील आदी उपस्थित होते.
गटविकास अधिकारी प्रधान यांनी प्रास्ताविकात माहिती अधिकार अधिनियम २००५ ची पार्श्वभूमी विषद केली. सुनील गुजर यांनी माहिती अधिकार अधिनियम कलमांची सविस्तर माहिती दिली. नितीन यादव यांनी माहिती अधिकार अंमलबजावणी व उपलब्ध करून द्यावयाच्या माहितीबाबत मार्गदर्शन केले. कार्यालयात प्रदर्शित करावयाचे फलक, विविध नोंदवही, माहिती अधिकारात कोणती माहिती देता येते व देता येत नाही, नागरिकांची सनद, कर्मचारी व अधिकारी वेतनफलक, तक्रार पेटी, हालचाल रजिस्टर, जंगम मालमत्ता नोंदवही, अपिलीय अधिकाऱ्याची कार्यपद्धती याबाबत सविस्तर माहिती दिली.
सहाय्यक गट विकास अधिकारी सेवक थोरात यांनी आभार मानले.

