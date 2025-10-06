महाविद्यालयातील नवोदित विद्यार्थ्यांचे स्वागत
वडगाव मावळ, ता. ६ : श्री संत तुकाराम शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या महाविद्यालयात प्रथम वर्ष बीएड व एमएड मधील (शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६) नवोदित विद्यार्थ्यांचा स्वागत समारंभ पार पडला.
विद्यालयाच्या वतीने महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमाच्या गुणवत्तापूर्ण कार्य प्रक्रियेच्या परंपरेची जाणीव विद्यार्थ्यांना करून देण्याच्या उद्देशाने या समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. संस्थेचे अध्यक्ष तुकाराम असवले, उपाध्यक्ष बंडोबा मालपोटे, सचिव अशोक बाफना, सदस्य प्रल्हाद जांभूळकर, चंद्रकांत ढोरे, दत्ता असवले, राजेश बाफना, राज खांडभोर आदी उपस्थित होते.
कीर्तनकार व महाविद्यालयाच्या माजी विद्यार्थिनी धनश्री चौधरी यांनी स्त्री शक्ती आणि शिक्षकाची भविष्यातील भूमिका यांची सांगड घालत संत परंपरेची समकालीन गरज अधोरेखित केली. ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश साखवळकर यांनी भारतीय ज्ञान परंपरेची कास धरणे सद्यःस्थितीत किती आवश्यक आहे हे विशद केले. वार्षिक परीक्षेत प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झालेल्या निकिता मावळे (बी.एड.), प्राजक्ता ढोरे (बी.एड.) आणि प्रियांका बहिरट (एम.एड.) या विद्यार्थिनींचा सत्कार करण्यात आला. प्रथम वर्षातील विद्यार्थ्यांचे गुलाब पुष्प व पेन देऊन स्वागत करण्यात आले. प्राचार्या डॉ. अनिता धायगुडे यांनी प्रास्ताविक केले. नेहा खाणेकर व दर्शना सकटे यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉ.अनामिका कावरे यांनी आभार मानले.
