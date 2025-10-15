मावळात राष्ट्रवादीचाच झेंडा फडकणार
वडगाव मावळ, ता. १५ : ‘‘आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुती होवो अथवा न होवो, पुणे जिल्हा परिषद व मावळ पंचायत समितीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा झेंडा फडकणारच,’’ असा विश्वास आमदार सुनील शेळके यांनी व्यक्त केला.
मावळ तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. अध्यक्षस्थानी जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर होते. आमदार सुनील शेळके यांच्यासह तालुकाध्यक्ष गणेश खांडगे, ज्येष्ठ नेते बबनराव भेगडे, माजी सभापती विठ्ठलराव शिंदे, गणेश ढोरे, काळुराम मालपोटे, नारायण ठाकर, सुरेश चौधरी, सुरेश धोत्रे, नारायण पाळेकर, दीपक हुलावळे, साहेबराव कारके, किशोर सातकर, सुवर्णा राऊत, छबूराव कडू आदी उपस्थित होते.
शेळके म्हणाले, ‘‘तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटुता विसरून सर्वांनी एकत्र यावे, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसची मोठी ताकद असतानाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपबरोबर युतीची भूमिका घेतली होती. परंतु त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद आला नाही. त्यामुळे युती होवो अथवा न होवो कामाच्या जोरावर तालुक्यातील जनता विश्वासाने मागे असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसला तळेगाव, लोणावळा, वडगाव नगरपंचायत तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत यश मिळणारच. मात्र, गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ज्या भाजप कार्यकर्त्यांनी महायुतीचा धर्म पाळून काम केले. ते उमेदवार असतील तर त्यांच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा उमेदवार देऊ नये.’’
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते २० तारखेला तालुक्यातील सुमारे ५५० कोटी रुपयांच्या विकास कामांचे लोकार्पण व भूमिपूजन होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दिवाळीच्या पाडव्याला उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
गारटकर म्हणाले, ‘‘कार्यकर्त्यांनी कोणतीही निवडणूक सोपी समजू नये. सूक्ष्म नियोजन असेल तर यश निश्चित मिळते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वामुळे जिल्ह्याचा विकास झाला आहे. त्यामुळे जनता पक्षाच्या पाठीशी आहे.’’ काही पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. सूत्रसंचालन रामदास वाडेकर यांनी केले. संदीप आंद्रे यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.