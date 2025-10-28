वडगावला हरकतींबाबत उद्या सुनावणी होणार

वडगाव मावळ, ता. २८ : वडगाव नगरपंचायतीच्या आगामी निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादीतील नमुना ‘ब’मध्ये हरकती दाखल केलेल्या मतदारांना म्हणणे मांडण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांसमोर गुरुवारी (ता. ३०) सुनावणी होईल. आठ ऑक्टोबर रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाली. त्यावर आठ ते १७ ऑक्टोबर दरम्यान हरकती मागविण्यात आल्या. या मुदतीत नमुना ‘ब’मध्ये काही त्रयस्थ व्यक्तींनी मतदारांबाबत हरकती व आक्षेप सादर केले आहेत. त्या मतदारांची यादी नगरपंचायत सूचना फलकावर तसेच नगरपंचायत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या मतदारांनी गुरुवारी सकाळी १० वाजता नगरपंचायत सभागृहात उपस्थित राहावे. उपस्थित न राहिल्यास त्यांचे कोणतेही म्हणणे नाही असे समजून हरकत निकाली काढण्यात येईल, अशी माहिती मुख्याधिकारी डॉ. प्रवीण निकम यांनी दिली.
