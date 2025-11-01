वडगावातील अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध
वडगाव मावळ, ता. १ : वडगाव नगरपंचायत निवडणुकीच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाद्वारे अंतिम मतदार यादी तयार करण्यात आली आहे. नागरिकांच्या अवलोकनासाठी ही यादी नगरपंचायत कार्यालयात व नगरपंचायतीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली आहे. ही माहिती मुख्याधिकारी डॉ. प्रवीण निकम यांनी दिली.
अंतिम मतदार यादी ही वडगाव नगरपंचायतीचे संकेतस्थळ npvadgaon.in व http://mahaulb.in आणि वडगाव नगरपंचायत कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध राहील. अंतिम मतदार यादी डाउनलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार प्रतिपृष्ठ दोन रुपये या दराने कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहितीही डॉ. निकम यांनी दिली.
