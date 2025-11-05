लोहगड-भाजे रस्ता दुरवस्थेमुळे धोकादायक
वडगाव मावळ, ता. ५ : लोहगड-भाजे रस्ता हा अरुंद असल्याने तसेच त्याची दुरवस्था झाल्यामुळे तो धोकादायक बनला आहे. ग्रामस्थांची व पर्यटकांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन त्याची त्वरित दुरुस्ती करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
जागतिक वारसा स्थळांच्या यादी लोहगडचे नामांकन झाले आहे. लोहगडला मोठ्या संख्येने शिवप्रेमी व पर्यटक येत असतात. सध्या देशी-विदेशी पर्यटक सुद्धा अधिक संख्येने या गडाला भेट देत असतात. लोहगड भाजे रस्ता हा अरुंद आहे व खराब झाल्यामुळे धोकादायक बनला आहे. साइड पट्टीवर मोठे खड्डे पडल्यामुळे वाहने बाजूला घेतल्यानंतर ती अडकून पडतात. त्यामुळे शासनाने ताबडतोब रस्ता रुंदीकरण करावे. धोकादायक ठिकाणी संरक्षक रेलिंग बसवावे. तसेच संपूर्ण घाट सेक्शनमध्ये नो पार्किंग झोन करावा. या रस्त्यावर प्रत्यक्ष काम लवकरात लवकर चालू करावे, अशी मागणी श्री शिवाजी रायगड स्मारक मंडळ संचलित लोहगड विसापूर विकास मंचाचे संस्थापक सचिन टेकवडे, अध्यक्ष विश्वास दौंडकर, मार्गदर्शक संदीप गाडे, सचिन निंबाळकर, कार्याध्यक्ष सागर कुंभार, खजिनदार अनिकेत आंबेकर, सदस्य चेतन जोशी, बसप्पा भंडारी ,गणेश उंडे ,अमोल गोरे, अजय मयेकर, अमोल मोरे, संदीप भालेकर, ओमकार मेढी, सिद्धू जाधव आदी कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
