वडगाव नगरपंचायतीची निवडणूक शांततेत होण्याची परंपरा राखावी
वडगाव मावळ, ता. ७ : येथील सर्व राजकीय पक्ष व उमेदवारांनी राज्य निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोरपणे पालन करावे व निवडणूक शांततेत पार पाडण्याची वडगावची परंपरा कायम राखावी, असे आवाहन नगरपंचायतीच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी तसेच जिल्हा पुनर्वसन विभागातील तहसीलदार मनिषा तेलभाते यांनी केले.
ही निवडणूक येत्या दोन डिसेंबर रोजी होणार आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून तेलभाते यांची नियुक्ती झाली आहे. त्यांनी शुक्रवारी सर्व राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित केली. सहाय्यक निवडणूक अधिकारी तसेच नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी डॉ. प्रवीण निकम, पोलिस निरीक्षक अभिजित देशमुख आदी यावेळी उपस्थित होते.
डॉ. निकम यांनी आचारसंहिता व उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेची माहिती दिली. प्रचार सभा, पदयात्रा आदींसाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. एकाच वेळी दोन पक्षांना पदयात्रा किंवा सभेसाठी परवानगी दिली जाणार नाही. प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य दिले जाईल. मतदानाच्या २४ तास अगोदर प्रचार समाप्त होईल. दुबार मतदारांबाबत राबविण्यात येणाऱ्या उपायांची माहिती त्यांनी दिली.
देशमुख यांनी पोलिस परवान्यांबाबत माहिती दिली व निवडणूक शांततेत पार पाडण्याचे आवाहन केले. यावेळी संभाजीराव म्हाळसकर, सुनील ढोरे, तानाजी तोडकर, प्रभाकर वाघमारे, अनिल ओव्हाळ, अनिस तांबोळी, सोमनाथ धोंगडे, दीपक कोकाटे, ऋषभ ढोरे, नितीन चव्हाण आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
