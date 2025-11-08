मुलाखती झाल्या; आता पक्षाची यादी जाहीर होण्याची प्रतीक्षा
वडगाव नगरपंचायत निवडणूक
वडगाव मावळ, ता. ८ : वडगाव नगरपंचायत निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप या दोन प्रमुख पक्षांनी नगराध्यक्ष व नगरसेवक पदासाठी इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या असून आता इच्छुकांना प्रतीक्षा आहे, ती उमेदवारांची यादी जाहीर होण्याची. मात्र, उमेदवारीची खात्री असलेल्या तसेच पक्षाकडून उमेदवारी मिळो अथवा न मिळो कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक लढवायचीच, अशा मनःस्थितीत असलेल्या काही इच्छुकांनी प्रचाराला सुरुवातही केली आहे.
वडगाव नगरपंचायतीची निवडणूक येत्या २ डिसेंबर रोजी होणार असून सोमवारपासून (ता.१०) उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात होणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे नगराध्यक्षपदासाठी चार तर नगरसेवकपदाच्या १७ जागांसाठी ४९ इच्छुकांनी अर्ज केले आहेत. या सर्व इच्छुकांच्या मुलाखती नुकत्याच आमदार सुनील शेळके, माजी उपसभापती गणेश ढोरे, माजी सरपंच बाळासाहेब ढोरे, माजी शहराध्यक्ष मंगेश ढोरे, सुनील चव्हाण, तुकाराम ढोरे, चंद्रकांत ढोरे, गंगाराम ढोरे, राजेंद्र चव्हाण आदींच्या उपस्थितीत झाल्या. अंतिम उमेदवारांची यादी लवकरच जाहीर होणार असल्याची माहिती शहराध्यक्ष प्रवीण ढोरे यांनी दिली.
भाजपकडे नगराध्यक्षपदासाठी दोन; तर नगरसेवकपदासाठी ३५ इच्छुकांनी अर्ज केले आहेत. या इच्छुकांच्या मुलाखती शनिवारी पक्षाचे निवडणूक प्रभारी भास्करराव म्हाळसकर, माजी जिल्हा सरचिटणीस अविनाश बवरे, शहराध्यक्ष संभाजीराव म्हाळसकर, बंडोपंत भेगडे, सुभाष जाधव, ॲड. तुकाराम काटे, माजी उपसभापती प्रवीण चव्हाण, सुधाकर ढोरे, माजी शहराध्यक्ष किरण भिलारे, ॲड. विजय जाधव, नारायण ढोरे, अरुण चव्हाण, बाळासाहेब कुडे आदींच्या उपस्थितीत झाल्या. दोन-तीन दिवसांत अधिकृत उमेदवारांची यादी जाहीर होईल, अशी माहिती भाजपचे निवडणूक प्रभारी भास्करराव म्हाळसकर यांनी दिली.
मनसेने नगराध्यक्षपदाची निवडणूक लढविण्याच्या दृष्टीने प्रचाराला सुरुवात केली आहे. महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष अजून ‘वेट अँड वॉच’च्या भूमिकेत आहेत. ते काही जागा लढविण्याच्या मनःस्थितीत आहेत.
चिन्ह वाटप २६ तारखेला
दरम्यान, नगरपंचायतीची निवडणूक राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वबळावर; तर भाजप शिवसेनेला बरोबर घेऊन लढण्याची शक्यता आहे. सोमवारपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरवात होणार असल्याने इच्छुकांचे लक्ष पक्षाची अधिकृत उमेदवारी जाहीर होण्याकडे लागले आहे. दोन्ही पक्षांत काही प्रभागांमध्ये उमेदवारीसाठी तीव्र स्पर्धा असल्यामुळे त्या प्रभागात उमेदवारी जाहीर होण्यास विलंब लागण्याची शक्यता आहे. अर्ज माघारीनंतर चिन्ह वाटप हे २६ तारखेला होणार असल्यामुळे प्रचारासाठी जेमतेम चार दिवसांचा कालावधी मिळणार आहे.
