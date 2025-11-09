पिंपरी-चिंचवड
मावळातील निवडणुकांसाठी राष्ट्रवादीतर्फे निरीक्षक
वडगाव मावळ, ता. ९ : तळेगाव दाभाडे व लोणावळा नगरपरिषद आणि वडगाव मावळ नगरपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने निरीक्षकांची नियुक्ती केली आहे. यामध्ये अनुक्रमे तळेगावचे माजी नगराध्यक्ष सुरेश चौधरी, लोणावळ्याचे माजी सभापती विठ्ठलराव शिंदे आणि वडगावचे माजी उपसभापती गणेश ढोरे यांचा समावेश आहे, अशी माहिती पक्षाचे तालुकाध्यक्ष गणेश खांडगे यांनी दिली. तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेत २८ जागा असून नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण राखीव आहे. लोणावळा नगरपरिषदेत २७ जागा असून नगराध्यक्षपद राखीव आहे. तर वडगाव नगरपंचायतीत १७ जागा असून नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव आहे.