वडगाव नगराध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादीकडून अबोली ढोरे
वडगाव मावळ, ता. १४ : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष वडगाव नगरपंचायतीची निवडणूक स्वबळावर लढविणार असून, नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी माजी नगराध्यक्ष मयूर ढोरे यांच्या पत्नी अबोली ढोरे यांना देण्यात आल्याची माहिती पक्षाचे तालुकाध्यक्ष गणेश खांडगे यांनी दिली. दरम्यान, नगराध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या इच्छुक सुनीता दत्तात्रेय कुडे यांनाही पाच वर्षांत नगराध्यक्ष पदाची संधी देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वडगाव नगरपंचायतीची निवडणूक दोन डिसेंबर रोजी होणार असून, निवडणुकीबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका मांडण्यासाठी तालुकाध्यक्ष गणेश खांडगे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी सांगितले की, आमदार सुनील शेळके यांची दूरदृष्टी व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पाठबळ याच्या जोरावर वडगाव शहरात सुमारे शंभर कोटी रुपयांची विकासकामे केली असून, शंभर कोटींची कामे प्रस्तावित आहेत. वडगाव नगरपंचायतीची निवडणूक स्वबळावर लढविण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे. पक्षात कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी असल्यामुळे सतरा प्रभागातील उमेदवारीसाठी अनेक जण इच्छुक आहेत. त्यामुळे यादी जाहीर करण्यास विलंब होत आहे. मात्र, नगराध्यक्ष पदाचा निर्णय एकमताने झाला आहे. पाच वर्षांत अबोली ढोरे व सुनीता कुडे या दोघी जणींना नगराध्यक्षपदाची संधी देण्याचा निर्णय झाला असून, त्यांचा कालावधी नंतर निश्चित केला जाईल. अबोली ढोरे यांना प्रथम संधी देण्यात आली आहे. नगरसेवक पदाची यादीही लवकरच जाहीर होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.