वडगाव निवडणूकीसाठी रविवारी १४ अर्ज दाखल
वडगाव मावळ, ता. १६ : वडगाव नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी रविवारी १४ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. आतापर्यंत एकूण १९ उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी मनीषा तेलभाते व सहाय्यक निवडणूक अधिकारी डॉ. प्रवीण निकम यांनी दिली.
ही निवडणूक दोन डिसेंबर रोजी होणार आहे. सोमवारपासून पाच दिवस एकही अर्ज दाखल झाला नव्हता. शनिवारी पाच अर्ज दाखल झाले. त्यात नगराध्यक्षपदासाठी एका उमेदवाराचे दोन, तर नगरसेवकपदासाठी १६ उमेदवारांच्या १७ अर्जांचा समावेश आहे.
कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण
दरम्यान, निवडणूक प्रक्रियेत प्रत्यक्ष मतदान केंद्रावर कामकाज करण्यासाठी क्षेत्रीय अधिकारी, मतदान केंद्राध्यक्ष, मतदान केंद्र अधिकारी व कर्मचारी अशा एकूण १८० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना निवडणूक निर्णय अधिकारी तेलभाते व सहाय्यक निवडणूक अधिकारी डॉ. निकम यांच्या मार्गदर्शनाखाली मतदान केंद्रावरील कामकाजाबाबत नगरपंचायत सभागृहामध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले. मतदानाचे प्रात्यक्षिकही घेण्यात आले. क्षेत्रिय अधिकारी, मतदान केंद्राध्यक्ष व मतदान केंद्रावरील इतर अधिकारी व कर्मचारी यांचे कर्तव्य समजून सांगण्यात आले. मतदान केंद्रावरील कामकाजाबाबत सादरीकरणाद्वारे मार्गदर्शन करण्यात आले. मतदान यंत्र व इतर साहित्य हाताळण्याबाबत माहिती देण्यात आली. मतदान प्रक्रिया सुरू असताना येणाऱ्या समस्या व त्यांचे निराकरण याबाबत चर्चा करण्यात आली.
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.