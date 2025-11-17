वडगावात एकूण ८९ अर्ज दाखल
वडगाव मावळ, ता. १७ : वडगाव नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदासाठी सात, तर नगरसेवक पदाच्या १७ जागांसाठी ८२ असे एकूण ८९ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले, ही माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी मनीषा तेलभाते व सहाय्यक निवडणूक अधिकारी डॉ. प्रवीण निकम यांनी दिली. विविध राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी शक्तिप्रदर्शन करून आपले अर्ज दाखल केले.
नगर पंचायतीची निवडणूक २ डिसेंबर रोजी होणार असून, त्यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा सोमवारी शेवटचा दिवस होता. नगराध्यक्ष पद सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव आहे. त्यात भाजप-शिवसेना युतीच्या मृणाल गुलाबराव म्हाळसकर (२ अर्ज), राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अबोली मयूर ढोरे यांच्यासह वैशाली पवन उदागे, सुनंदा गुलाबराव म्हाळसकर, सायली रुपेश म्हाळसकर, नाजमाबी अल्ताफ शेख यांनी अर्ज दाखल केले. नगरसेवक पदाच्या १७ जागांसाठी एकूण ८२ अर्ज दाखल झाले असून त्यात ४९ महिला व ४२ पुरुष उमेदवारांचा समावेश आहे.
प्रभाग आणि दाखल इच्छुकांचे अर्ज
प्रभाग क्र.१-४, क्र.२-६, क्र.३-७, क्र.४-३, क्र.५-६, क्र.६-६, क्र.७-६, क्र.८-४, क्र.९-८, क्र.१०-२, क्र.११-५, क्र.१२-३, क्र.१३-८, क्र.१४-३, क्र.१५-३, क्र. १६-५, क्र. १७-३.
शहरात मतदार जागृती अभियान
नगरपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदानाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रशासनातर्फे विविध उपक्रमांचे आयोजन केले आहे. यात गर्दीची ठिकाणे, महाविद्यालयात मतदानाचे महत्त्व पटवून मतदार प्रतिज्ञा घेण्यात आली. राबविण्यात येत आहे. यामध्ये एलईडी स्क्रीन व्हॅनचाही उपयोग करण्यात येत आहे. संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रमाचे पूर्ण आयोजन मनीषा तेलभाते, निवडणूक निर्णय अधिकारी व डॉ. प्रवीण निकम, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली या उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे.
