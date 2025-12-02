उसाच्या ट्रॉलीला धडकून दुचाकीवरील एक जण ठार
वडगाव मावळ, ता. २ : मुंबई-पुणे महामार्गावरील कान्हे गावच्या हद्दीत उसाने भरलेल्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीला दुचाकी मागून धडकल्यामुळे एक जण मृत्युमुखी पडला, तर एक जण गंभीर जखमी झाला. सोमवारी रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली.
सुभाष एकनाथ दळवी (वय ५०) असे मृताचे नाव आहे. ते दुचाकीवर मागे बसले होते. दुचाकी चालविणारे काशिनाथ मच्छिंद्र आगळमे (४२, दोघे रा. साते, ता. मावळ) हे गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर कामशेतमधील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी नितीन गोविंद आवटे (३९, रा. साते) यांनी फिर्याद दिली. त्यानुसार सोमवारी ऊसाने भरलेल्या दोन ट्रॉली नेणारा ट्रॅक्टर दुभाजकाजवळ पहिल्या मार्गिकेवर बंद पडला होता. त्याला दुचाकी पाठीमागून धडकली. दोन्ही जखमींना कामशेतला उपचारासाठी नेण्यात आले, मात्र दळवी यांचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला. ट्रॅक्टरवरील नंबर अस्पष्ट आहे. याप्रकरणी पोलिस निरीक्षक अभिजित देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार सचिन काळे तपास करीत आहेत.
---
