शिक्षकांच्या मागण्यांकडे लक्ष न दिल्यास आंदोलन
वडगाव मावळ, ता. २ : प्राथमिक शिक्षकांच्या टीइटी व इतर प्रलंबित मागण्या अनेक वर्षे प्रलंबित राहिल्याने राज्यातील शिक्षकांत असंतोषाचे वातावरण असून, शासनाने या मागण्यांबाबत सकारात्मक दृष्टिकोनातून त्वरित निर्णय न घेतल्यास पाच डिसेंबर रोजी राज्यभर शाळा बंद ठेऊन जिल्हा मुख्यालयांवर महामोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष बाळासाहेब मारणे व पुणे जिल्हा शिक्षक संघाचे संपर्कप्रमुख राजू भेगडे यांनी दिली.
या मागण्यांबाबत त्वरित कार्यवाही न झाल्यास नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात राज्यभरातील शिक्षक मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन आंदोलन करतील व पाच डिसेंबर रोजी राज्यभर शाळा बंद ठेवून जिल्हा मुख्यालयांवर महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. या निवेदनावर शिक्षक संघाचे राज्य नेते संभाजीराव थोरात, राज्य शिक्षक समन्वय समितीचे अध्यक्ष मधुकर काठोळे, विजय कांबे, बाळासाहेब मारणे, मधुकर उन्हाळे, वितेश खांडेकर, शिवाजी खांडेकर, उदय शिंदे, गोविंद उगले आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
अश आहेत मागण्या
- टीइटी निर्णयावरील पुनर्विचार याचिका तातडीने दाखल करावी
- निकालाचा चुकीचा अर्थ काढून विविध कार्यालयांकडून सुरू असलेली कार्यवाही तत्काळ थांबवावी
- जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी
- शिक्षण सेवक योजना रद्द करून नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी
- शिक्षकांनाही १९, २९, ३० वर्षांनंतरची सुधारित तीन वेतन लाभाची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी
- पंधरा मार्च २०२४ चा संच मान्यता विषयक शासन निर्णय रद्द करावा
- राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बंद असलेली पदभरती तत्काळ सुरू करावी
- शिक्षकांवरील विविध अशैक्षणिक व ऑनलाइन उपक्रम तत्काळ थांबवावेत
- पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी भेदभाव न करता मंजूर करावी
- वस्तीशाळेतील शिक्षकांची सेवा मूळ नियुक्ती तारखेपासून सर्व लाभांसाठी ग्राह्य धरावी
- आश्रमशाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक भरतीचे धोरण रद्द करण्यात यावे
- कमी पटाच्या शाळा बंद न करता शिक्षणक्रम सुरू ठेवावा
