महसूल कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरूच
वडगाव मावळ, ता. १८ : मावळ तालुक्यातील महसूल कर्मचाऱ्यांचे काम बंद आंदोलन चौथ्या दिवशीही सुरूच राहिल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली. कामानिमित्त तहसील कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना कुलूप पाहून रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे. रोज हेलपाटे मारावे लागत असल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत.
तालुक्यातील मंगरूळ येथील बेकायदा उत्खनन प्रकरणात कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी मावळच्या विद्यमान तहसीलदारांसह चार माजी तहसीलदार, चार मंडलाधिकारी व दोन तलाठी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पाच दिवसांपूर्वी नागपूर येथील राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात केली होती. त्याचे तीव्र पडसाद महसूल विभागात उमटले असून, ही कारवाई अन्यायकारक पद्धतीने झाल्याचा आरोप महसूल संघटनांनी केला आहे. अन्यायकारक पद्धतीने झालेले निलंबन तत्काळ रद्द करून या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने पूर्वपदावर पदस्थापना देण्यात यावी या मागणीसाठी सोमवारपासून सर्व अधिकारी व कर्मचारी सामुहिक रजेवर गेले आहेत. तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना, महसूल कर्मचारी संघटना, ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकारी संघटना, वाहनचालक संघटना व महसूल सेवक आदी संघटना या आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत. गुरुवारी चौथ्या दिवशीही वडगाव येथील तहसील कार्यालय, तालुक्यातील सर्व मंडलाधिकारी कार्यालये व तलाठी कार्यालयामध्ये शुकशुकाट होता. सर्व कार्यालयातील कामकाज ठप्प झाले होते. नागरिकांना हे आंदोलन कधी समाप्त होईल याची कल्पना नसल्याने तालुक्यातील विविध गावांतून नागरिक कामासाठी येथील तहसील कार्यालयात रोज हेलपाटे मारत आहेत. मात्र कार्यालयांना कुलूप पाहून त्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे. त्यात त्यांच्या वेळेचा व पैशांचा अपव्यय होत आहे. हे आंदोलन संपणार कधी असा सवाल त्रस्त नागरिक करत आहेत.
