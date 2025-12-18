वडगाव मतमोजणी तयारी ( सुधारित बातमी)
वडगाव मावळ, ता. १८ : येत्या रविवारी (ता. २१) होणाऱ्या वडगाव नगरपंचायतीच्या निवडणुकीच्या मतमोजणीची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. नगरपंचायत कार्यालयात सकाळी दहा वाजता मतमोजणीला सुरवात होईल. सकाळी साडे अकरा वाजेपर्यंत संपूर्ण निकाल लागण्याची अपेक्षा आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकारी मनिषा तेलभाते व सहाय्यक निवडणूक अधिकारी डॉ. प्रवीण निकम यांनी ही माहिती दिली. नगराध्यक्ष पदासह नगरसेवक पदाच्या १७ जागांसाठी दोन डिसेंबरला मतदान झाले होते. मतदानानंतर दुसऱ्याच दिवशी तीन डिसेंबरला मतमोजणी होणार होती, मात्र न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ती पुढे ढकलण्यात आली होती.
उमेदवार व त्यांच्या प्रतिनिधींना मतमोजणी प्रक्रियेची माहिती देण्यासाठी शुक्रवारी (ता. १९) नगरपंचायत कार्यालयात सकाळी ११ वाजता बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मतदानाप्रमाणेच मतमोजणीची प्रक्रियाही शांततेत व सुव्यवस्थेत पार पाडण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन डॉ. निकम यांनी केले.
शहरातील १७ प्रभागांसाठी २४ मतदान यंत्रांचा वापर करण्यात आला होता. मतदार संख्या जास्त असलेल्या १, २, ७, १३, १५, १६ आणि १७ या प्रभागांमध्ये दोन मतदान यंत्रांचा वापर झाला होता. मतमोजणीसाठी सात टेबलांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. चार फेऱ्यांमध्ये मतमोजणी होईल. पहिल्या दोन फेऱ्यात प्रत्येकी सात, तिसऱ्या फेरीत सहा तर चौथ्या फेरीत चार मतदान यंत्रांमधील मतांची मोजणी होणार आहे. मतदानासाठी एकाच यंत्राचा वापर झालेल्या ३, ४, ५, ६, ८, ९, १०, ११, १२ आणि १४ या प्रभागांमधील मतमोजणी एकाच फेरीत पूर्ण होईल. दोन यंत्रांचा वापर झालेल्या प्रभागांमधील मतमोजणीसाठी दोन फेऱ्या होतील. नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारांसाठी प्रत्येकी सात, तर नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांसाठी प्रत्येकी एका मतमोजणी प्रतिनिधीला प्रवेश दिला जाणार आहे. उमेदवार अथवा त्याच्या प्रतिनिधीला प्रवेश असेल. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या ओळखपत्राशिवाय कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नाही. सोबत मोबाईल आणण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.
