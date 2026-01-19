सलग चौथ्या दिवशी एकही अर्ज नाही
वडगाव मावळ, ता. १९ : मावळ तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या पाच व पंचायत समितीच्या दहा जागांच्या निवडणुकीसाठी सलग चौथ्या दिवशी सोमवारी एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नाही. निवडणूक निर्णय अधिकारी सुरेंद्र नवले व सहाय्यक निवडणूक अधिकारी विक्रम देशमुख यांनी ही माहिती दिली. ही निवडणूक येत्या पाच फेब्रुवारीला होणार आहे. त्यासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यास शुक्रवारपासून (ता. १६) सुरवात झाली. सोमवारी अर्ज दाखल करण्याचा चौथा दिवस होता. उमेदवारी अर्ज विक्रीची व भरलेले अर्ज स्वीकारण्याची व्यवस्था वडगाव येथील तहसील कार्यालयात करण्यात आली आहे. पहिल्या दिवशी ७४, दुसऱ्या दिवशी ४१ तर सोमवारी ४५ अर्जांची विक्री झाली. मात्र चार दिवसात एकही अर्ज दाखल झाला नाही. अर्ज दाखल करण्याचे अखेरचे दोन दिवस उरल्याने मंगळवारी व बुधवारी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल होण्याची शक्यता आहे.
