मतमोजणीची तयारी पूर्ण; एकूण १७ फेऱ्या होणार
वडगाव मावळ, ता. ८ : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या सोमवारी होणाऱ्या मतमोजणीची तयारी पूर्ण झाल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी सुरेंद्र नवले व सहाय्यक निवडणूक अधिकारी विक्रम देशमुख यांनी दिली. मतमोजणीच्या एकूण १७ फेऱ्या होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वडगाव येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये सोमवारी सकाळी १० वाजता मतमोजणीला सुरवात होईल. मतमोजणीसाठी २५ प्रशिक्षित पथकांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पाच पथके टपाली मतपत्रिका मोजणीसाठी व वीस पथके ईव्हीएम मतमोजणीसाठी ठेवण्यात आलेली आहेत. पाच जिल्हा परिषद मतदारसंघ व त्या अंतर्गत येणारे दहा पंचायत समिती मतदारसंघ या सर्व मतदारसंघांची मतमोजणी एकाच वेळी सुरू होणार आहे.
कुसगाव बुद्रूक पंचायत समिती गणाचा निकाल सर्वात प्रथम म्हणजे आठव्या फेरीत तर काले पंचायत समिती गण व कुसगाव बुद्रूक-काले गटाचा निकाल सर्वात शेवटी म्हणजे १७ व्या फेरीअंती जाहीर होईल. मतमोजणीच्या फेऱ्यांची माहिती ध्वनीवर्धकाद्वारे वेळोवेळी घोषित केली जाणार आहे. मतमोजणी केंद्राच्या परिसरात कडेकोट सुरक्षा यंत्रणा तैनात करण्यात येणार आहे. केवळ अधिकृत पास असलेल्या व्यक्तींना मतमोजणी केंद्रात प्रवेश दिला जाईल, अशी माहिती नवले यांनी दिली.
