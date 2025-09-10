‘माझा विघ्नहर्ता, पर्यावरणाचा रक्षणकर्ता’स भाविकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
वाकड, ता. १० : भाविकांनी पर्यावरणपूरक गणपती मूर्ती विसर्जनाला प्राधान्य द्यावे, यासाठी रणजित आबा कलाटे फाउंडेशनच्या माध्यमातून ‘माझा विघ्नहर्ता, पर्यावरणाचा रक्षणकर्ता’ या विशेष अभियानाचे आयोजन करण्यात आले. त्यास उस्फूर्त प्रतिसाद लाभला. पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जनाबद्दल साडेतीन हजाराहून अधिक कुटुंबीयांचा सन्मान करण्यात आला.
आमदार शंकर जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली सामाजिक कार्यकर्त्या स्नेहा कलाटे यांच्यावतीने वाकड, कस्पटे वस्ती, विशालनगर, जगताप डेअरी, पिंपळे निलख परिसरात हे अभियान राबविण्यात आले. महापालिकेच्यावतीने विविध ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या कृत्रिम विसर्जन हौदाच्या ठिकाणी फाउंडेशनच्या स्वयंसेवकांमार्फत नागरिकांना पर्यावरणपूरक विसर्जनाचे महत्व सांगण्यात आले. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते रणजित कलाटे उपस्थित होते. अभियानाच्या यशस्वितेसाठी कलाटे फाउंडेशनचे सर्व स्वयंसेवक, पदाधिकाऱ्यांचे विशेष सहकार्य लाभले. फाउंडेशनच्या अध्यक्षा स्नेहा कलाटे म्हणाल्या,‘‘आमच्या परिसरातील नागरिक हे पर्यावरणप्रेमी आहेत. या आधी देखील वृक्षारोपण कार्यक्रम किंवा मतदानाच्या दिनी रोपे वाटप उपक्रमांच्या प्रतिसादातून सिद्ध झाले आहे.
या अभिनव उपक्रमाला नागरिकांचा उस्फूर्त प्रतिसाद आमचा उत्साह वाढविणारा आहे. सर्व नागरिकांचे तसेच ही सुविधा उपलब्ध करुन देणाऱ्या महापालिका प्रशासनाचे तसेच पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे आभार.’’
WKD25A09464
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.