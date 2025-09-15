वाकड-हिंजवडी आयटी पार्क परिसरात रविवारी-सोमवारी सकाळी मुसळधार पाऊस
वाहतुकीला अडथळे
वाकड/हिंजवडी : आयटी पार्कजवळ मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. यामुळे रस्त्यांवर पाणी साचून वाहतूक शेकडो वाहने कोंडीत सापडली. रविवारी सकाळपासूनच वाकड परिसरात जोरदार पाऊस सुरू झाला. त्याने शेकडो आयटी कर्मचाऱ्यांना रस्त्यावर अडकून पडावे लागले.
रविवारी (ता. १४) सायंकाळी सहा वाजता वाकडमध्ये पाऊस सुरू झाला. सोमवारी सकाळीही हा पाऊस कायम राहिला. त्याने हिंजवडीतील रस्त्यांवर पाणी साचून वाहतूक कोंडी झाली. अनेक रस्त्यांवर पडलेले खड्डे आणि खड्ड्यांत साचलेले पाण्याने वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण झाला. या भागात पूर्वीपासूनच पावसाळ्यात पाणी साचण्याच्या आणि वाहतूक कोंडीच्या समस्या उद्भवत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.