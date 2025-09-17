वाकडची नंदनवन कॉलनी रस्ता खोदाईने ‘भकास’
वाकड, ता. १७ : गेल्या आठ महिन्यांपासून वाकड येथील दत्त मंदिर रस्त्यावरच्या नंदनवन कॉलनीतील अंतर्गत रस्ता डांबरीकरणाच्या नावाखाली उखडलेल्या अवस्थेत आहे. उघड्या पडलेल्या गटारांमुळे अपघातांचा धोका वाढला असून अनेक नागरिकांना गंभीर दुखापती झाल्या आहेत; तर दोन ज्येष्ठ महिलांचा मृत्यू ओढावला आहे.
नंदनवन कॉलनीत सुमारे चारशे घरे, काही पीजी होस्टेल्स असे मिळून पाच हजारांहून अधिक नागरिक वास्तव्य करतात. तेथील अंतर्गत रस्ता अगोदर डांबरीकरण; तर काही महिन्यांनी सिमेंट काँक्रिटीकरणाच्या नावाखाली अर्धा किलोमीटर लांब आणि पाच मीटर रुंदीपर्यंत रस्ता खोदण्यात आला. काही महिन्यांनी पुन्हा जलवाहिनी व नंतर जलनिस्सारण वाहिनीसाठी तो खोदण्यात आला. नऊ महिन्यांपासून एवढे सारे होऊनही रस्ता काही केल्या झालेला नाही. रस्त्यावरील उघडी गटारे आणि खड्ड्यांमुळे काही नागरिकांचे हात-पाय फ्रॅक्चर झाल्याचे स्थानिक रहिवाशांचे म्हणणे आहे. रात्रीच्यावेळी आणि पावसाळ्यात हा रस्ता अत्यंत धोकादायक बनला आहे. अधिकाऱ्यांकडून केवळ रस्ता लवकर करू, असे आश्वासन दिले जाते, अशी खंत रहिवाशांनी व्यक्त केली.
‘‘मुलांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना रस्त्यावरून चालणेही कठीण झाले आहे. अनेकांचे हातपाय मोडले; तर दोन ज्येष्ठ महिलांचा मृत्यू देखील या रस्त्याच्या कामामुळे झाला आहे. तरी देखील प्रशासनाला कुठलेही गांभीर्य नाही. प्रशासनाने लक्ष देऊन त्वरित रस्ता करावा.’’
- धनाजी कुंभार, रहिवासी, नंदनवन कॉलनी
गणेशोत्सवामुळे काम थांबले होते. त्यानंतर पावसामुळे काम करता आले नाही. त्यात गल्ली छोटी असल्याने अनेक अडथळे येतात. लोकांशी समन्वय साधून त्यांना कोणताही त्रास होऊ नये, याची काळजी घेऊन त्या अनुषंगाने काम सुरू आहे. काम येत्या दीड महिन्यांच्या आत काम पूर्ण होईल.
- प्रसाद देशमुख, उपअभियंता (स्थापत्य), ड क्षेत्रीय कार्यालय
