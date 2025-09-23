प्रायोगिक तत्वावर फेरबदल करा ः चौबे
हिंजवडी, ता. २३ : हिंजवडी आयटी पार्क परिसरात सकाळी आणि सायंकाळी वाहतूक कोंडी होणाऱ्या प्रमुख ठिकाणे, चौक व रस्त्यांची पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांनी मंगळवारी (ता. २३) सकाळी प्रत्यक्ष पाहणी केली. या दौऱ्यात त्यांनी वाहतूक पोलिस व महापालिका अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून प्रायोगिक तत्वावरील काही फेरबदलासह तातडीच्या उपाय योजना करण्याच्या सूचना दिल्या.
आयटीतील वाहतूक कोंडी ही नित्याची बाब झाली आहे. पावसाळ्यात खड्डे आणि अतिक्रमणांमुळे ही समस्या आणखी गंभीर होते. त्या पार्श्वभूमीवर चौबे यांनी लक्ष्मी चौक, फेज १ ते फेज ३, एमआयडीसी चौक, मधुबन चौक, शिवाजी चौक, भुजबळ चौक, संत सावता माळी मंदिर परिसर, सयाजी भुयारी मार्ग, फिनिक्स मॉल व काळाखडक इत्यादी कोंडीच्या ठिकाणांची पाहणी केली. यावेळी अपर आयुक्त सारंग आवाड, वाहतूक शाखेचे उपायुक्त विवेक पाटील, विशाल गायकवाड, सहायक आयुक्त सुनील कुऱ्हाडे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बालाजी पांढरे, राहुल सोनवणे, अनलॉक मोहिमेचे सचिन लोंढे, सचिन गुणाले, अशोक पाटील व महापालिका अधिकारी उपस्थित होते.
भुजबळ वस्ती येथे उड्डाणपुलाजवळ रस्त्यांवर असलेले दुभाजक काढून सकाळच्या सत्रात तीन मार्गिका व सायंकाळी कंपन्या सुटल्यानंतर पुन्हा वाकडकडे जाणाऱ्या वाहतुकीला जास्तीत जास्त मार्गिका कशा उपलब्ध होतील, याबाबत महापालिका व वाहतूक शाखेच्या अधिकाऱ्यांशी आयुक्तांनी संवाद साधला.
दरम्यान, जोरदार पावसामुळे मंगळवारी ‘पीक अवर्स’मध्ये आयटीतील सर्व रस्त्यांवर चक्का जामची स्थिती होती. भूमकर चौक, लक्ष्मी चौक, शिवाजी चौक, क्रोमा शोरूम, वाकड-हिंजवडी रस्ता हिंजवडी- माण इत्यादी रस्त्यांवर वाहतूक संथगतीने सुरू असल्याने अनेकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला.
सकाळ इम्पॅक्ट
आयटीतील वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी ‘सकाळ’ने विविध मुद्दे व विषयांना वारंवार हात घातला आहे. त्यामुळे आयटीत कार्यरत असणाऱ्या विविध प्रशासकीय संस्थांच्या वेगवान हालचाली झाल्या. शेकडो अतिक्रमणे हटवून रस्ते मोकळे करण्यात आले. मात्र, रस्त्यांचे रुंदीकरण ‘जैसे थे’च्या स्थितीत आहे. त्यावर देखील मंगळवारच्या अंकात ‘सकाळ’ने प्रकाश टाकला. त्याची दखल घेत चौबे यांनी ही पाहणी केली.
