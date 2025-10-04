तू आहेस ना! पथनाट्य थेरगावमध्ये सादर
वाकड, ता. ४ : थेरगाव येथील राष्ट्रीय सेविका समिती शरयू शाखेच्या थेरगावनगरमधील गंगा ओशियन मेडोजमधील मातृशक्तीने नवरात्रीनिमित्त खास स्त्री शक्ती जागर, महिला सबलीकरण या विषयावर ‘तू आहेस ना’ या पथनाट्याद्वारे स्त्री शक्तीचा जागर व सन्मान केला.
सोसायटीतील महिला व लहान मुली धरून तब्बल २३ जणींच्या या समूहाने पूर्वीच्या काळाचे प्रसंग दाखवत सध्याच्या काळापर्यंत स्त्रीचा प्रवास, तिच्यापुढील आव्हाने, तिच्यावरील अन्याय, शोषण इत्यादी प्रसंग पथनाट्यातून दाखविण्यात आले. एवढेच नाही; तर त्यातून मार्ग कसा काढायचा ? हे देखील दाखविले गेले. प्रसंग, नृत्य, कविता, गीते व त्याला न्याय देणारे समर्पक शब्द संवादांमुळे हे पथनाट्य जमलेल्या प्रत्येकाला भावले. या पथनाट्याची मूळ संकल्पना, लेखन, दिग्दर्शन व कविता हे मुक्ता यज्ञेश यांची होती. प्रियंका चव्हाण, लक्ष्मी कुलकर्णी, संयोगिता पाटील, प्रज्ञा महाजन, माधवी कुलकर्णी, संध्या नेर्लीकर, नूपुर नेटके, तन्वी चव्हाण, सुखदा देशमुख, जान्हवी मुजुमदार, जयश्री तुंगार, चारुता देशपांडे आदी सोसायटीतील मैत्रिणींनी त्यांना साथ दिली.
