दोनशे पूरग्रस्त विद्यार्थ्यांना धाराशिवमध्ये शालेय साहित्य सुपूर्द
वाकड, ता. ५ : मागील काही दिवसांपूर्वी धाराशिव जिल्ह्याच्या परांडा तालुक्यात अतिवृष्टीने हाहाकार माजविला. वडनेर, वांगेगव्हाण आणि देवगाव ही गावं पाण्याखाली गेली. अनेक मुलांचे शिक्षण धोक्यात आले. पण, या संकट काळात पिंपरी चिंचवडमधील स्व. प्रशांत उर्फ पिंटू विनोदे प्रतिष्ठानने धाव घेत विद्यार्थ्यांचे उज्वल भविष्य सावरण्याचे काम केले.
प्रतिष्ठानचे प्रमुख राहुल विनोदे आणि विक्रम विनोदे यांनी सामाजिक बांधिलकीतून या गावांतील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या दोनशे विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे दप्तर, वह्या, पाठ्यपुस्तके, कंपास पेटी आदी शैक्षणिक साहित्य पुरवायचे ठरविले. या उपक्रमात त्यांना अभय बिराजदार, दत्ता पोटे, सुदर्शन तोंडे, सचिन कोपनर, सलीम शेख, गणेश हारदे यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. आपत्ती काळात तत्काळ मदत न झाल्याने अधिकारी पाहणी करण्यासाठी आले असता ग्रामस्थ त्यांच्याशी हुज्जत घालून त्यांना हुसकावून लावत. ही बाब लक्षात येताच प्रतिष्ठानच्या सदस्यांनी गावोगावी जात ग्रामस्थांची समजूत काढली. अधिकाऱ्यांना सहकार्य करून पंचनामे करून घेण्यास राजी केले.
पूरग्रस्तांना अन्नधान्याचे किट व अन्य मदत मिळत होती. पण, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानीचा प्रश्न उभा होता. संकट कितीही मोठे असले, तरी माणुसकीच्या बळावर त्यावर मात करता येते, असा विश्वास प्रतिष्ठानने विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण केला. गेल्या सहा वर्षांत प्रतिष्ठानने विविध ठिकाणी आपत्कालीन परिस्थितीत विविध स्वरूपात भरघोस मदत केली आहे.
- राहुल विनोदे, संस्थापक-सचिव, स्व. प्रशांत उर्फ पिंटू विनोदे प्रतिष्ठान
