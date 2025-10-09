‘माय माऊली’च्या दातृत्वातून उजळली शिक्षणाची दिशा
वाकड, ता. ९ : शिक्षणासाठी दररोज मैलो न मैल पायपीट करणाऱ्या काळाखडक परिसरातील विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य फुलले. कारण, त्यांच्या शिक्षणाच्या प्रवासाला बळ देणारे माय माऊली प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष आणि संत तुकाराम सहकारी साखर कारखान्याचे माजी संचालक बाळासाहेब विनोदे यांनी स्वखर्चातून ३२ सीटर बस विद्यार्थ्यांच्या सेवेसाठी मोफत उपलब्ध करून दिली.
गणेशनगर, थेरगाव येथील खिंवसरा पाटील शिक्षण संकुलात शिकणारे शेकडो विद्यार्थी हे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि होतकरू आहेत. काळाखडक झोपडपट्टीचे सध्या पुनर्वसन सुरू असल्याने येथील रहिवाशांचे तीन वर्षांकरिता किवळे येथील संक्रमण शिबिरात तात्पुरते स्थलांतर झाले आहे. त्यामुळे, शाळेपर्यंतचा प्रवास मोठी अडचण बनला होता. वाहतुकीच्या अभावामुळे काहींनी शिक्षण अर्धवट थांबवले होते; तर अनेकांची ससेहोलपट सुरू होती. पण ‘माय माऊली’च्या या मानवतावादी पावलामुळे आता विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रवास पुन्हा सुरू झाला आहे.
या बस सेवेचे उद्घाटन व पूजन बाळासाहेब विनोदे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्या प्रा. भारती विनोदे, माजी नगरसदस्य मोहन भूमकर, माजी संचालिका कुंदा विनोदे, उद्योजक राजेंद्र विनोदे, संस्थेचे पदाधिकारी शकुंतला बंसल, नितीन बारणे, अतुल आडे, मुख्याध्यापिका अश्विनी बाविस्कर, मंजुषा गोडसे, सुनीता घोडे, गणेश शिंदे व सर्व शिक्षक वृंद उपस्थित होते. यावेळी शिक्षक, पालक व विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर कृतज्ञतेची झळाळी दिसत होती. आता आम्हालाही नियमित शाळेत जाता येणार, असे मनोगतात सांगताना अनेक विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू तरळले.
शिक्षण हीच खरी संपत्ती आहे आणि या संपत्तीच्या वाटचालीत कोणीही मागे राहू नये, या भावनेतून बाळासाहेब विनोदे यांनी दाखविलेले दातृत्व म्हणजे समाजातील संवेदनशीलतेचे जिवंत उदाहरण ठरले आहे. या उदात्त उपक्रमामुळे केवळ विद्यार्थ्यांचा प्रवास सुलभ झाला नाही; तर समाजाला देणं म्हणजेच जगणं हा संदेशही मिळाला आहे.
- शकुंतला बंसल, सदस्या, क्रांतिवीर चापेकर स्मारक समिती
