माजी सैनिकाला सव्वा लाखांचा गंडा
वाकड, ता. २६ : येथील एका माजी माजी सैनिकाला सायबर चोरट्यांनी सव्वा तीन लाख रुपयांचा गंडा घातला. याप्रकरणी शैलेंद्र कर्णिक यांनी फिर्याद दाखल केली. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या वाकड शाखेतील त्यांच्या खात्यातून सव्वा तीन लाख रुपये यूपीआयद्वारे सायबर चोरट्यांनी काढून घेतल्याचे उघड झाले. त्यामुळे कर्णिक यांनी बँकेचे शाखा व्यवस्थापक आणि वाकड पोलिसात लेखी तक्रार दाखल दिली. कर्णिक यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार त्यांचा मोबाईल हॅक करून चार टप्प्यांत रकमा काढून घेण्यात आल्या. धक्कादायक बाब म्हणजे या व्यवहारांसाठी त्यांनी कोणतीही परवानगी दिली नव्हती. त्यांना कोणताही ओटीपी सुद्धा मिळाला नव्हता.
या प्रकरणानंतर सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर डिजिटल व्यवहारांमध्ये सावधगिरी बाळगण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. बँकेने तक्रारीची दखल घेऊन चौकशी सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. दरम्यान, सायबर फसवणूक टाळण्यासाठी ओटीपी, पासवर्ड किंवा बँक तपशील कुणालाही सांगू नये. अशा प्रकारांबाबत त्वरित बँक आणि सायबर गुन्हे शाखेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.
