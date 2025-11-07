हिंजवडी-माणमधील शेतकरी संघर्षाच्या पवित्र्यात
हिंजवडी, ता. ७ : हिंजवडी-माण आयटी नगरीत रस्त्यांच्या कामासाठी काही शेतकऱ्यांची संपादित झाली. त्या शेतकऱ्यांनी योग्य मोबदला आणि न्याय मिळावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या बाबतची बैठक नुकतीच आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी बाधित शेतकऱ्यांनी माण व हिंजवडीतील कालवा रस्त्यावरील फेरफार आणि बदल यासंदर्भातही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांची जमीन घेतली जाते, परंतु कोणताही मोबदला दिला जात नाही. आमच्या जमिनीवर विकासकामे केली जात आहेत, पण आम्हालाच दुर्लक्षित केले जात आहे,’’ असा आरोपही त्यांनी केला. या वेळी माण गावातील सर्वपक्षीय नेते व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
दरम्यान, या मोबदला आणि न्यायासाठी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घेतली. त्यावर ‘‘यापूर्वी ज्यांना मार्किंगनुसार मोबदला देण्यात आला आहे, त्यापलीकडे नव्याने कोणालाही मोबदला देणे शक्य नाही’’ अशी भूमिका प्रशासनाने मांडली. तसेच त्या वेळी मोबदला मिळालेला नाही, अशा शेतकऱ्यांना पाचपट मोबदला देण्यात येईल” असे प्रशासनाने सांगितले. मात्र, या भूमिकेवर शेतकरी समाधानी नसून, त्यांना अजूनही अन्याय झाल्याची भावना आहे. या पार्श्वभूमीवर ही बैठक आयोजित करण्यात आली.
सातबारा उताऱ्यांवरील शिक्के हटवा
माण परिसरातील शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर असलेल्या एमआयडीसीच्या शिक्क्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. आयटी पार्कच्या चौथ्या आणि पाचव्या टप्प्यासाठी माणमधील हजारो एकर शेतजमिनीवर अनेक वर्षांपासून एमआयडीसीचे शिक्के आहेत. त्यामुळे त्या जमिनींचा विकास शेतकऱ्यांना करता येत नाही. ते शिक्के हटविण्याची अनेक वर्षांची शेतकऱ्यांची मागणी दुर्लक्षित आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला आमदार, खासदारांच्या जमिनीवरील शिक्के शासनाने हटवल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
