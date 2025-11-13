सेवानिवृत्त पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांवर चर्चा
वाकड, ता. १३ : कावेरीनगर येथे सेवानिवृत्त पोलिस बांधव कल्याणकारी संस्थेची भव्य बैठक पार पडली. त्यामध्ये सेवानिवृत्त पोलिसांच्या अडचणींविषयी सविस्तर चर्चा झाली. तसेच राज्याध्यक्ष संपतराव जाधव यांच्या हस्ते गुणवंतांचा सन्मान करण्यात आला.
शहराध्यक्ष सुबराव लाड यांनी बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषविले. राज्याध्यक्ष संपतराव जाधव, उपाध्यक्ष सदाशिव भगत, रवींद्र कामठे, लोहमार्ग पुणे कार्याध्यक्ष बंडू जाधव, विश्वास सुर्वे आदी उपस्थित होते. बैठकीच्या प्रारंभी सेवानिवृत्तीला २७ वर्ष पूर्ण झालेल्या कुदळे व रमेश गायकवाड यांचा विशेष सन्मान झाला. सेवानिवृत्त पोलिस अधिकाऱ्यांची मुले सम्राट पाटील यांची यूपीएससीतून क्लास-वन अधिकारी म्हणून व ऋतुजा चौधरी यांची एमपीएससीतून महसूल अधिकारी म्हणून निवड झाल्याबद्दल संपतराव जाधव यांच्या हस्ते त्यांचा गौरव झाला.
कार्याध्यक्ष राजकुमार तांबे, सचिव रमेश पोटे, उपाध्यक्ष विजय कांबळे, अरुण लांडे, खजिनदार राम पवार, अशोक बगाटे आदींनी सभेच्या यशस्वितेसाठी मोलाचे योगदान दिले. उपाध्यक्ष सदाशिव भगत यांनी सूत्रसंचालन केले.
मुख्यमंत्र्यांसह पोलिस महासंचालकांना निवेदन देणे, सेवासंदर्भातील प्रलंबित न्यायालयीन निकाल व नव्या याचिकेसाठी वकीलपत्रावर स्वाक्षऱ्या, सेवानिवृत्त अधिकारी किंवा अंमलदारांच्या अंत्यविधीला शासकीय शोकसंदेश व गणवेशधारी अधिकारी पाठविण्याबाबत, नवीन सभासद नोंदणी व अन्य महत्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. सभा संपल्यानंतर सर्व पदाधिकाऱ्यांनी पोलिस आयुक्तांच्या अभिनंदनाचा ठराव सादर केला. उपायुक्त ऋतुजा खेडकर यांची भेट घेऊन सन्मान केला. १०-२०-३० योजना संदर्भातील उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी नव्या प्रस्तावावर सकारात्मक आश्वासन देण्यात आले.
