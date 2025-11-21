वाकडमध्ये जया किशोरी यांचा तीन दिवसीय कथा सोहळा
वाकड, ता. २१ : प्रख्यात आध्यात्मिक प्रवक्त्या तथा कथाकार जया किशोरी यांच्या तीन दिवसीय श्री कृष्णलीला मायरा कथा सोहळ्याचे आयोजन वाकड येथे करण्यात आले आहे. ‘‘चला, अंतरीचा कृष्ण जागवूया; आपण सारे एकत्र येऊया. कृष्णमय होऊया’’ असे आवाहन यानिमित्त भाविकांना करण्यात आले आहे.
भाजपचे पिंपरी-चिंचवड शहर उपाध्यक्ष राम वाकडकर यांच्या संकल्पनेतून व पुढाकारातून हा सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. २४, २५ आणि २६ नोव्हेंबर रोजी दररोज सायंकाळी सहा वाजता मुंबई-बंगळूरू हायवे शेजारील टीप टॉप हॉटेलजवळ वाकड येथे हा कथा सोहळा रंगणार आहे. यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार शंकर जगताप, महेश लांडगे, भाजपा शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे, आमदार उमा खापरे, अमित गोरखे यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. श्री कृष्णलीलेची कथा, जया किशोरी यांच्या आवाजात थेट श्रवणाचा योग रसिकांना यामुळे मिळणार आहे. या कथा सोहळ्यात प्रवेश सर्वांसाठी विनामूल्य आहे. हा दुर्मीळ आध्यात्मिक सोहळा सहकुटुंब व मित्रमंडळींसह सर्व भक्तांनी अनुभवावा, असे आवाहन आयोजक राम वाकडकर यांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.