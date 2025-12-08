वडगाव-लोणावळा मार्गावर ‘लॅंड ऑफ ड्रीम्स’
हिंजवडी, ता. ८ : ‘क्रिसाला डेव्हलपर्स’ने वडगाव-लोणावळा ग्रोथ कॉरिडॉरमध्ये ६३ एकरांवर ‘लॅंड ऑफ ड्रीम्स’ ही बाली-प्रेरित अत्याधुनिक टाउनशिप उभी करणार असल्याची घोषणा केली. हा प्रकल्प पुण्याच्या सर्वांत वेगाने विकसित होणाऱ्या आर्थिक पट्ट्यात येत असून, येथे १,५०० ते ४,००० चौ. फूट आकाराचे क्लिअर टायटल एन.ए. प्लॉट्स उपलब्ध होतील.
वाकड येथील फिनिक्स मॉल ऑफ मिलेनियमपासून अवघ्या ३० मिनिटांवर हा प्रकल्प आहे. हिंजवडी, तळेगाव व लोणावळा या प्रमुख आयटी-औद्योगिक केंद्रांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असल्याने गुंतवणुकीस अनुकूल मानला जातो. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे व जुन्या महामार्गाची जवळीक, तळेगाव-चाकण-भोसरी एम आयडीसीशी थेट जोडणी हे या कॉरिडॉरचे बलस्थान आहे. पुढील काही वर्षांत पुणे-लोणावळा रेल्वे विस्तारीकरण, मिसिंग लिंक, आउटर रिंग रोड, बुलेट ट्रेन, मेट्रो विस्तार, नवी मुंबई व पुरंदर विमानतळ असे मोठे पायाभूत प्रकल्प पूर्ण होणार आहेत. त्यामुळे २०२५ ते २०३३ दरम्यान या भागात अडीच पट मूल्यवृद्धी अपेक्षित आहे. प्रकल्पात ५.७६ एकर मनोरंजन क्षेत्र, एक लाख चौरस फूट जीवनशैली केंद्र ‘क्लब ४१’, रिसॉर्ट-स्टाइल स्विमिंग पूल, स्पा, मिनी थिएटर, वेलनेस झोन, आयुर्वेदिक डीटॉक्स सेंटर आदी ५० हून अधिक प्रीमियम सुविधा असतील.
लॅंड ऑफ ड्रीम्स हा केवळ प्लॉट प्रकल्प नव्हे, तर भविष्यकाळासाठी सिद्ध गुंतवणूक आणि उच्च दर्जाची जीवनशैली आहे.”गेल्या १३ वर्षांत क्रिसालाने २३ लाख चौ. फूट प्रकल्प पूर्ण केले असून सध्या ६३ लाख चौ. फूट बांधकाम प्रगतिपथावर आहे. कंपनीने यापूर्वी क्रिसला हिरानंदानी टाउनशिपचा १०५ एकरांचा पहिला टप्पा एकाच दिवसात विकला होता.
- आकाश अग्रवाल, व्यवस्थापकीय संचालक, क्रिसाला डेव्हलपर्स
