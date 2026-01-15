प्रभाग क्रमांक २४ मध्ये शांततेत, उत्साहात मतदान
वाकड, ता. १५ ः गणेशनगर, थेरगाव प्रभाग २४ मध्ये शांततेत आणि उत्साही वातावरणात मतदान झाले. सकाळपासूनच केंद्रांवर मतदारांची उपस्थिती होती. ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि तरुण मतदारांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. प्रचारादरम्यान दोन गटात झालेल्या किरकोळ बाचाबाचीच्या अनुषंगाने या मतदारसंघावर पोलिसांचे विशेष लक्ष होते. मात्र मतदानाच्या दिवशी कुठलाही अनुचित प्रकार न घडता मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली.
प्रभाग २४ मध्ये खासदार श्रीरंग बारणे यांचे चिरंजीव व पुतणे निवडणूक रिंगणात आहेत. त्यांच्यासमोर माजी उपमहापौर यांचे चिरंजीव व माजी नगरसेवकांनी निवडणूक लढवली आहे. त्यामुळे प्रभाग राजकीयदृष्ट्या अतिशय प्रतिष्ठेचा बनला आहे. यामुळे प्रशासन, पोलिस यंत्रणा आणि निवडणूक आयोगाकडून विशेष खबरदारी घेतली होती. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेअंतर्गत अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या होत्या. भाजप पॅनेलमधील तिन्ही उमेदवारांचे एबी फॉर्म वेळेत न स्वीकारल्याने ते अपक्ष ठरले आहेत. त्यांना भाजपने पुरस्कृत केले आहे. विशेषतः खिंवसरा पाटील हिंदी विद्यालय मतदान केंद्रांबाहेर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना दिवसभर कार्यकर्त्यांची गर्दी होती. अखेर मतदान प्रक्रिया खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली.
