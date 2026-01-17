आता हिंजवडी-माण जिल्हा परिषद गण-गटात चुरस
हिंजवडी, ता. १७ : पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकांचा धुरळा खाली बसताच आता जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणाच्या निवडणुकीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. महापालिकेतील निकालानंतर निर्माण झालेल्या नव्या राजकीय समीकरणांचा थेट परिणाम आयटीतील हिंजवडी-माण गण आणि गटामधील ग्रामीण पट्ट्याच्या राजकारणावर दिसून येत आहे. पडद्यामागील राजकीय अडाखे उघडपणे सुरू झाले आहेत.
आयटी पार्क हिंजवडी, माण, मारुंजी, नेरे, जांबे परिसरातील वेगाने वाढणारे शहरीकरण, वाढती लोकसंख्या आणि मूलभूत सुविधांचा प्रश्न या पार्श्वभूमीवर गट-गणाच्या निवडणुकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, भुयारी गटारे, वाहतूक कोंडी, शिक्षण व आरोग्य सुविधा हे मुद्दे प्रचाराच्या केंद्रस्थानी राहणार आहेत. महापालिका निवडणुकीत मिळालेल्या यश-अपयशाचा हिशोब आता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत वसूल करण्यासाठी राजकीय पक्षांनी रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे.
काही ठिकाणी जुन्या नेत्यांना डावलून नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याची चर्चा सुरू आहे, तर काही ठिकाणी बंडखोरी रोखण्यासाठी अंतर्गत बैठकांचे सत्र रंगत आहे. विशेष म्हणजे, महापालिका क्षेत्रालगत असलेल्या हिंजवडी-माण पट्ट्यात शहरी मतदार आणि पारंपरिक ग्रामीण मतदार यांचा संगम असल्याने प्रचाराची दिशा वेगळी ठरणार आहे. त्यामुळे केवळ पक्षनिष्ठा नव्हे, तर स्थानिक कामांचा लेखाजोखा, उमेदवाराची प्रतिमा आणि व्यक्तिगत संपर्क निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष
महापालिका निवडणुकीत राज्यातील बहुतेक महापालिका भाजपमय झाल्या असून भाजपला मिळालेल्या या अपूर्व यशामुळे उमेदवारांची सर्वाधिक पसंती भाजपलाच आहे. संभाव्य उमेदवारांनी गावोगावी संपर्क वाढविण्यास सुरुवात केली असून सामाजिक कार्यक्रम, विविध स्पर्धा, बैठका, भेटीगाठी यांना वेग आला आहे. महापालिकेनंतरची ही पहिली मोठी राजकीय चाचणी असल्याने हिंजवडी-माण जिल्हा परिषद गण-गट निवडणूक संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष वेधून घेणार, हे निश्चित आहे.
