पिंपरी-चिंचवड

Talegaon Chakan Highway Traffic : तळेगाव-चाकण महामार्गावर वाहतूक कोंडीचा बुधवार; २२ किलोमीटरच्या टप्प्यात तब्बल ७ तास वाहतूक ठप्प

चाकण एमआयडीसीतीलअंतर्गत सिमेंट रस्त्याचा भराव पावसामुळे वाहुन गेल्याने तळेगाव-चाकण मार्गावर औद्योगिक क्षेत्रातील रहदारीचा ताण वाढला.
Talegaon Chakan Highway Traffic jam

Heavy traffic jam on Talegaon Chakan Highway with long queues of vehicles

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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तळेगाव स्टेशन - चाकण एमआयडीसीतीलअंतर्गत सिमेंट रस्त्याचा भराव पावसामुळे वाहुन गेल्याने तळेगाव-चाकण मार्गावर औद्योगिक क्षेत्रातील रहदारीचा ताण वाढला. तसेच देहू-आळंदी पालखी प्रस्थानाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारपासून वाढलेलया वारकऱ्यांच्या वाहनांच्या ओघामुळे तळेगाव-चाकण महामार्गावर बुधवार (ता. ०८) प्रचंड वाहतूक कोंडीचा ठरला. २२ किलोमीटरच्या टप्प्यात तब्बल ७ तासांहून अधिक काळ वाहतूक ठप्प झालेली पाहायला मिळाली.

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