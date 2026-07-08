Talegaon Chakan Highway Traffic : तळेगाव-चाकण महामार्गावर वाहतूक कोंडीचा बुधवार; २२ किलोमीटरच्या टप्प्यात तब्बल ७ तास वाहतूक ठप्प

तळेगाव स्टेशन - चाकण एमआयडीसीतीलअंतर्गत सिमेंट रस्त्याचा भराव पावसामुळे वाहुन गेल्याने तळेगाव-चाकण मार्गावर औद्योगिक क्षेत्रातील रहदारीचा ताण वाढला. तसेच देहू-आळंदी पालखी प्रस्थानाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारपासून वाढलेलया वारकऱ्यांच्या वाहनांच्या ओघामुळे तळेगाव-चाकण महामार्गावर बुधवार (ता. ०८) प्रचंड वाहतूक कोंडीचा ठरला. २२ किलोमीटरच्या टप्प्यात तब्बल ७ तासांहून अधिक काळ वाहतूक ठप्प झालेली पाहायला मिळाली..चाकण एमआयडिसीतील टप्पा क्रमांक १ आणि २ला जोडणाऱ्या रस्त्याखालील ओढ्याच्या पाण्यामुळे नळी पुलासह नवीन सिमेंट रस्त्याचा भराव पाऊस सोमवारी (ता. ०६) दुपारी वाहून गेला.रस्त्याच्या मधोमध मोठे भगदाड पडल्यामुळे एन्ड्युरन्स चौकाकडून एचपी चौकाकडे जाणारी वाहतूक पूर्णपणे बंद झाली. त्यामुळे एमआयडीसीतील वाहतूक महाळुंगे पोलीस चौकीकडून वळविल्याने तळेगाव-चाकण मार्गावर वाहनांची संख्या वाढली..त्यातच देहू आळंदीहून होणाऱ्या वारीच्या प्रस्थानासाठी वारकऱ्यांची वाहनांची देखील भर पडल्याने पावसामुळे दयनीय अवस्था झालेल्या तळेगाव-चाकण रस्त्यावर मंगळवारी रात्रीपासून वाहतूक कोंडी वाढत गेली. बुधवारी (ता. ०८) पहाटेपासून ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत चाकणपासून तळेगावापपर्यंत २२ किलोमीटरच्या अंतरात दुतर्फा वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. एमआयडीसीतील कामगारांची वाहने,कामगार बसेस,पीएमपीएल बसेससह शेकडो छोटी मोठी वाहने कोंडीत अडकली..बाहेरगावहून देहू, आळंदीकडे निघालेल्या वारकऱ्यांनाही या कोंडीमुळे मनःस्थाप सहन करावा लागला. नेहमीप्रमाणेच काही बेशिस्त वाहनचालकांनी उलटया दिशेने वाहने घुसविल्याने कोंडीमध्ये आणखी भर पडली. माळवाडी, इंदोरी बाह्यवळण, देहू फाटा, खालूंबरे, एचपी चौक, महाळुंगे, खराबवाडी, चाकणसह एमआयडीसीतील अंतर्गत रस्त्यांवर देखील प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली होती. काही तास वाहने जागेवरुन न हलल्याने बरेच अवजड वाहनांचे चालक गाडीतच झोपल्याने त्यांच्यामागील वाहने बराच काळ खोळंबली..वाहतूक पोलिसांनी त्यांना झोपेतून जागे करत वाहने पुढे मार्गस्थ केली. त्यातच तळेगावच्या माळवाडी आणि कोटेश्वरवाडी दरम्यान एक अवजड मालवाहतुकीचा टेम्पो रस्त्याच्या मधोमध बंद पडल्याने कोंडीमध्ये आणखी भर पडली. चाकणकडे जाणारी वाहतूक ठप्प झाल्याने थेट इंद्रायणी महाविद्यालयापर्यंत वाहनाच्या रांगा लागल्या होत्या. पर्यायी मार्ग म्हणून तळेगाव एमआयडीसीमार्गे अवजड वाहने वाढल्याने नवलाख उंबरे येथील चौकातही मोठी वाहतूक कोंडी झाली..उत्तरेला मिंडेवाडी तर दक्षिणेला थेट आंबी सर्कलपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. पावसामुळे रस्त्याकडेला झालेला चिखल आणि बेशिस्त वाहनचालकांनी एकाच बाजूने लावलेल्या समांतर २-३ रांगांमुळे शेकडो दुचाकीस्वारही वाहतूक कोंडीत अडकले. तळेगाव वाहतूक विभागाच्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी बंद पडलेला टेम्पो रस्त्यावरुन बाजूला हटविल्याने दुपारी साडेबारानंतर तळेगाव बाजूकडील वाहतूक हळूहळू सुरळीत होत गेली.दरम्यान या वाहतूक कोंडीमुळे आणि वारकऱ्यांची संभाव्य गैरसोय लक्षात घेऊन भरावाच्या कामासाठी मंगळवारी रात्रीपासून केलेले महाळुंगे पुलावरील वाहतूक बंदीचे नियोजन एक दिवस पुढे ढकलण्यात आल्याचे सा. बां. विशेष प्रकल्प विभागाचे कनिष्ठ अभियंता राहुल बोंदर्डे यांनी सांगितले.पावसामुळे भगदाड पडलेल्या एमआयडीसीतील अंतर्गत रस्त्यावर भर टाकून बुधवारी दुपारी एकेरी वाहतूक सुरु करण्यात आली..तळेगाव वाहतूक विभागाचे सहायक पोलीस निरीक्षक गणेश लोंढे आणि चाकण-महाळुंगे वाहतूक विभागाचे पोलीस निरीक्षक निलेश वाघमारे यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने वाहतूक कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केला. दुपारी १२ नंतर भंडारा डोंगर, देहूफाट्यापासून चाकण दिशेला वाहने संथगतीने पुढे जाऊ लागल्याने कोंडी काहीशी सुटली असली तरी सायंकाळनंतर पुन्हा कोंडी वाढली. कोंडीत अडकलेले स्थानिक प्रवाशी, एमआयडीसी कामगार, वारकऱ्यांसह वाहनचालकांनी प्रशासनाविरोधात प्रचंड त्रागा व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.