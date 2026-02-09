पिंपरी-चिंचवड

Nigdi Traffic: निगडी तळवडे रस्त्यावर संयमाची कसोटी; वाहतूक कोंडीमुळे आयटीयन्स, लघुउद्योजक, कामगार त्रस्त

Daily Traffic Jam on Nigdi–Talwade Route: निगडी ते तळवडे रस्त्यावर रोजची वाहतूक कोंडी नागरिकांचे वेळ, इंधन व संयम संपवते. आयटी कर्मचारी, लघुउद्योजक व कामगार उपाययोजना मागत आहेत.
निगडी : निगडी - तळवडे रस्त्यावर रोज होणारी वाहतूक कोंडी ही गंभीर समस्या बनली आहे. सामान्य नागरिकांची वेळ, इंधन आणि संयमाची कसोटी पाहणारी ठरत आहे. त्यामुळे तेथून प्रवास करणारे आयटी कर्मचारी, लघुउद्योजक आणि कामगार पुरते त्रासून गेले असून कोंडीच्या रोजच्या कटकटीमधून सुटका व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

