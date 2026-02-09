Nigdi Traffic: निगडी तळवडे रस्त्यावर संयमाची कसोटी; वाहतूक कोंडीमुळे आयटीयन्स, लघुउद्योजक, कामगार त्रस्त

निगडी : निगडी - तळवडे रस्त्यावर रोज होणारी वाहतूक कोंडी ही गंभीर समस्या बनली आहे. सामान्य नागरिकांची वेळ, इंधन आणि संयमाची कसोटी पाहणारी ठरत आहे. त्यामुळे तेथून प्रवास करणारे आयटी कर्मचारी, लघुउद्योजक आणि कामगार पुरते त्रासून गेले असून कोंडीच्या रोजच्या कटकटीमधून सुटका व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे..निगडीतील यमुनानगरपासून तळवडे गावठाणाकडे प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना विशेषतः सकाळी व संध्याकाळी रोजच वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. हा रस्ता मुळातच अरुंद आहे. त्यातच चाकण, निघोजे, सावरदरी, तळवडे आयटी पार्क, तसेच ज्योतिबानगरमधील उद्योगांमध्ये कामासाठी जाणाऱ्यांची संख्या सकाळी प्रचंड असते..Nagpur News : अर्धवट विकासकामे, वाहतूक कोंडीने संताप; प्रभाग ३४ मधील उमेदवारांना करावा लागणार रोषाचा सामना!.मोठ्या संख्येने वाहनांची गर्दी होत असल्यामुळे चौकाचौकांत विशेषतः गणेशनगर, हुमा बेकरी, जोतिबानगर चौक, तळवडे गावठाण, कॅनबे चौक येथे अनेकदा वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. चाकण एमआयडीसीकडे जाणाऱ्या अनेक कामगारांना रोजचा प्रवास मोठ्या प्रमाणात त्रासदायक ठरत आहे. या रस्त्याला पर्यायी मार्ग काढून वाहतूक कोंडी व गर्दी कायमस्वरुपी कमी करावी यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी आयटी कर्मचारी आणि लघुउद्योजकांनी केली आहे..कोंडीची प्रमुख कारणेअरुंद रस्ते मात्र वाहनांची प्रचंड संख्यावाहनाची अधून मधून घुसखोरीजागोजागी यू टर्न घेणारी वाहनेमेट्रोच्या कामाने रस्ते खराबचौका-चौकातील बेशिस्त पार्किंगभिकारी, अनधिकृत रिक्षा थांबे.Chakan Traffic Jam: वाहतुकीने चाकणकरांची पुन्हा कोंडी.वेगवेगळ्या प्रकारची अतिक्रमणेतळवडे ते निगडी दरम्यानची रोजची वाहतूक कोंडी सामान्य नागरिकांचा वेळ, इंधन आणि संयम संपवणारी ठरत आहे. मेट्रोच्या कामामुळे रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. त्यातच खाद्यपदार्थांच्या हातगाड्यांची अतिक्रमणे आणि अनधिकृत रिक्षा थांबे कोंडीत भर घालतात. प्रशासनाने नियोजनपूर्वक उपाययोजना करून हा मार्ग लवकरात लवकर सुरळीत करावा.- राजेश जाधव, खासगी कंपनीतील अधिकारीतळवडे - निगडी मार्गावर रोज होणारी वाहतूक कोंडी ही गंभीर समस्या बनली आहे. चौकात उभी केलेली वाहने, बसलेले भिकारी, अनधिकृत रिक्षा थांबे आणि रस्त्यांवरील अतिक्रमणे यामुळे वाहतूक पूर्णपणे विस्कळित होते.- सचिन कुडापणे, नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.