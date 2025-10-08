पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Traffic : मोरवाडी चौकामध्ये वाहतूक बेट नकोच, महापालिका प्रशासनाने प्रयोग करू नयेत; वाहतूक पोलिसांनी धाडले पत्र

Traffic Jam : पिंपरी येथील अत्यंत वर्दळीच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर (मोरवाडी) चौकात अवैध पार्किंग आणि कमी सिग्नल वेळेमुळे आधीच कोंडी असताना, महापालिकेने चौकातच 'ट्रॅफिक बेटा'चे नियोजन केल्याने वाहतूक कोंडीत मोठी भर पडली असून, वाहतूक पोलिसांनी या प्रयोगाला विरोध दर्शवला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : शहरातील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर (मोरवाडी) चौकात रिक्षा आणि अन्य वाहनांचे रस्त्यावरच पार्किंग केले जाते. त्यात सिग्नलची वेळ कमी असल्याने नेहमीच वाहतूक कोंडी होत आहे. अशा परिस्थितीत महापालिकेने चौकातच वाहतूक बेटाचे नियोजन केले आहे. यासाठी ब्लॉक टाकण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोंडीत भर पडली आहे. त्यामुळे महापालिकेने हा प्रयोग करू नये, असे पत्र वाहतूक पोलिसांनी दिले आहे. मात्र, यानंतरही महापालिका प्रशासन या प्रयोगावर ठाम आहे.

