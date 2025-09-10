पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Chinchwad Traffic Jam : अवजड वाहनांवरील बंदीमुळे वाहतूक कंपन्यांना आर्थिक फटका

Heavy Vehicle Ban : पिंपरी-चिंचवड आणि अन्य शहरांतील अवजड वाहन बंदीमुळे ट्रक चालक आणि कंपन्यांना वेळ, इंधन आणि उत्पादन खर्चाचा मोठा फटका सहन करावा लागत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अविनाश ढगे

पिंपरी : शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी अवजड वाहनांवर विशिष्ट वेळेत बंदीचा उपाय काढला आहे. तीन शहरांतील वेळा वेगवेगळ्या असणे वाहतूक कंपन्यांसह ट्रकचालकांना गैरसोईचे ठरले आहे. त्यामुळे मालउत्पादन तसेच मालवाहतूक अशा दोन्ही कंपन्यांना भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.

