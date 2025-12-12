पिंपरी-चिंचवड

PMP Bus Accident : जग पाहण्याआधीच जुळ्या बाळांचा अंत...; पीएमपी बसच्या धडकेत जखमी राधा यांचे मातृत्व काळाने हिरावले

लग्नानंतर आठ वर्षांनी घरात पाळणा हलणार होता. आईपणाचे सुख उशिरा का होईना, पण मिळणार असल्याने राधा आनंदी होत्या.
पिंपरी - ‘लग्नानंतर आठ वर्षांनी घरात पाळणा हलणार होता. आईपणाचे सुख उशिरा का होईना, पण मिळणार असल्याने राधा आनंदी होत्या. जुळे असल्याचे समजल्यावर जणू दुधात साखरच पडली. पण, पीएमपी बसच्या धडकेने क्षणात होत्याचे नव्हते झाले. तिच्या गर्भातून उद्याचा उष:काल पाहणाऱ्या जुळ्यांचा पोटातच अंत झाला. राधाचे आई होण्याचे स्वप्न भंगले,’ हे सांगताना राधाचे पती राम वर्मा यांचे शब्दही स्तब्ध झाले.

