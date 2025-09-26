पिंपरी-चिंचवड

PMRDA News : पीएमआरडीएकडे वृक्षतोडीसाठी वर्षाला ४० अर्ज, शेती; विकासकामांत अडथळा ठरत असल्याचे कारण

Tree Cutting Policy : विकासकामांसाठी झाडे तोडण्याची गरज असल्यास पीएमआरडीएने ठरवलेले नियम पाळणे बंधनकारक असून, प्रतिझाड ₹१०,००० अनामत रक्कम आणि देशी झाडांचे पर्यायी वृक्षारोपण अनिवार्य आहे.
PMRDA News

PMRDA News

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) वृक्षतोडीसाठी वर्षाकाठी सरासरी ४० अर्ज येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. शेती, विकासकामे तसेच विविध शासकीय प्रकल्प राबविताना अडथळा ठरणाऱ्या झाडांबाबत संबंधितांनी अर्ज दाखल केले आहेत. या अर्जांची तपासणी करून व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच वृक्षतोडीला परवानगी दिली जात असल्याचे पीएमआरडीएने स्पष्ट केले आहे.

Loading content, please wait...
environment
Forest
PMRDA
Development
pmc

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com