Photography : फोटोग्राफीमधून व्यवसायाची संधी; सकाळ विद्या यांच्यावतीने चर्चासत्राचे आयोजन

पिंपरी - फोटोग्राफी ही प्रकाशाचा वापर करून कॅमेऱ्याद्वारे दृश्य टिपण्याची कला आणि विज्ञान आहे. जे सामान्य चित्रांना उत्कृष्ट फोटोंमध्ये बदलते. सध्या फोटोग्राफीमध्ये सध्या प्रचंड वाव असून हे क्षेत्र केवळ छंद नसून एक फायदेशीर करिअर बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ विद्या' आणि देवदत्त फोटोग्राफी स्कूल यांच्यावतीने निगडी प्राधिकरणातील ग. दि. माडगूळकर सभागृहात रविवारी (ता.२६) विनामूल्य चर्चासत्राचे आयोजन केले आहे. या चर्चासत्राच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना योग्य दिशा मिळणार आहे..या चर्चासत्रामध्ये राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते व्यावसायिक छायाचित्रकार देवदत्त कशाळीकर हे मार्गदर्शन करणार आहेत. फोटोग्राफी क्षेत्रात करिअरच्या अनेक संधी निर्माण झाल्या आहेत. साखरपुडा, हळद, प्री-वेडिंग, वेडिंग अशा सर्व सोहळ्यांच्या आठवणी साठविण्याचे काम फोटोग्राफर करतात. वेडिंग फोटोग्राफी करणाऱ्यांची संख्या सध्या वाढत चालली आहे. असे असले तरी त्यांची मागणी देखील तितकीच आहे..या क्षेत्राकडे व्यवसाय म्हणून पाहण्याची संधी आहे. डिजिटल युगात फॅशन, वेडिंग, वन्यजीव, जाहिरात आणि फोटोजर्नालिझम यांसारख्या विविध क्षेत्रांत तज्ज्ञ फोटोग्राफर्सना मोठी मागणी आहे. फ्री-लान्सिंग, मीडिया हाऊसेस, स्टुडिओ किंवा कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये काम करून दरमहा लाखो रुपये कमवण्याची संधी यात आहे..या चर्चासत्राविषयी...कधी - रविवारी, ता. २६ एप्रिल २०२६केव्हा - सकाळी ९.३० वाजताकुठे - ग. दि. माडगुळकर सभागृह, निगडी प्राधिकरणवक्ते - नामांकित छायाचित्रकार देवदत्त कशाळीकरविद्यार्थी व पालकांसाठी प्रवेश विनामूल्यअधिक माहितीसाठी संपर्क - ९७६२९१२३०८.