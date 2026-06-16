Talegaon Station Crime : मावळातील दोन मंदिरांतील चोरी प्रकरणी दोन सराईत अटकेत

तळेगाव स्टेशन - मावळ तालुक्यातील इंदोरीचे ग्रामदैवत श्री कडजाई मंदिरातील दानपेटी फोडणारे आणि तळेगाव दाभाडे येथील जिजामाता चौकातील श्री तुळजा भवानी मंदिरातील देवीचा चांदीचा मुकुट चोरणा-या २ अट्टल गुन्हेगारांना तळेगाव एमआयडीसी पोलीसांच्या पथकाने खेड तालुक्यातील चाकण परिसरातून अवघ्या ४८ तासाच्या आत जेरबंद केले.पथकाने आरोपीकडून सव्वा किलो चांदीच्या मुकुटासह रोख रक्कम हस्तगत केली आहे..गेल्या शुक्रवारी (ता. १२) रात्री पावणेबाराच्या सुमारास इंदोरी गावातील कडजाई मातेच्या मंदीराची कुलुपे तोडून, कडीकोयंडा उचकटून मंदीरात प्रवेश करून मंदीराच्या गाभा-यात ठेवलेल्या दानपेटीचे कुलुप तोडून त्यामधील भाविकांनी दान केलेली अंदाजे ७ हजार रुपयांची रोख रक्कम चोरीस गेली होती..विशेष म्हणजे तळेगाव दाभाडे येथील जिजामाता चौकातील श्री तुळजा भवानी देवीचा चांदीचा मुकुट तळेगाव दाभाडे पोलिसांनी हस्तगत करुन नेमका याच दिवशी मंदिरास सुपूर्द केला होता. पूर्नरस्थापनेनंतर २४ तासांच्या आतच मुकुट पुन्हा चोरीस गेल्याने परिसरात मोठी खळबळ माजली होती.इंदोरी येथील श्री कडजाई मंदिरातील दानपेटीतील ऐवज चोरीप्रकरणी वनिता घनश्याम नाणेकर/गुरव (५२, शिवशक्ती चौक, इंदोरी, ता. मावळ, जि. पुणे) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून तळेगाव एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्हयाच्या अनुषंगाने वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संतोष पाटील यांनी पथकास तपास करण्याच्या सूचना दिल्या. या प्रकरणी तपास पथकाने उपलब्ध सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तांत्रिक विश्लेषणाद्वारे तपास केला..खेड तालुक्यातील वाकी फाटा येथून कुणाल बाळु विर (२३, सुंबरेनगर, चाकण, ता. खेड, जि-पुणे) आणि दुसरा आरोपी लोबो उर्फ सुर्या श्रीमंतहो दास (२६, कडाचीवाडी, चाकण, ता. खेड, जि. पुणे) यास रविवारी (ता. १४) चाकण परिसरातून ताब्यात घेऊन अटक केली. या प्रकरणी पोलिस पथकाने एकूण १ लाख २८ हजार रुपये किंमतीचा १ किलो २५० कि. ग्रॅ. वजनाचा चांदीचा मुकुट आणि इतर मुद्देमाल हस्तगत केला आहे.सखोल तपासाअंती अटक केलेले दोन्ही आरोपी सराईत गुन्हेगार असून त्यांच्यावर तळेगाव, एमआयडीसी आणि दक्षिण म्हाळुंगे पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्हयांनुसार त्यांनी घरफोडीसह इतरही गुन्हे केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. अटकेतील दोन्ही आरोपींना वडगाव मावळ न्यायालयाने १९ जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे..पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय परीमंडळ ४च्या पोलीस उपआयुक्त श्वेता खेडकर, सहा. पोलीस आयुक्त सचिन कदम, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संतोष पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली तळेगाव एमआयडीसी पोलीस ठाण्याचे उपनिरिक्षक दिपक खरात, हवालदार अनंत रावण,वसीम शेख, अंमलदार ज्ञानेश्वर सातकर, विनायक शेरमाळे, रमेश घुले, रोहित माने, भीमराव खिलारे, गणेश दरदंले यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.