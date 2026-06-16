पिंपरी-चिंचवड

Talegaon Station Crime : मावळातील दोन मंदिरांतील चोरी प्रकरणी दोन सराईत अटकेत

तळेगाव एमआयडीसी पोलिसांनी चांदीच्या मुकुटासह मुद्देमाल केला हस्तगत.
Talegaon Station Crime

Talegaon Station Crime

sakal

गणेश बोरुडे
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तळेगाव स्टेशन - मावळ तालुक्यातील इंदोरीचे ग्रामदैवत श्री कडजाई मंदिरातील दानपेटी फोडणारे आणि तळेगाव दाभाडे येथील जिजामाता चौकातील श्री तुळजा भवानी मंदिरातील देवीचा चांदीचा मुकुट चोरणा-या २ अट्टल गुन्हेगारांना तळेगाव एमआयडीसी पोलीसांच्या पथकाने खेड तालुक्यातील चाकण परिसरातून अवघ्या ४८ तासाच्या आत जेरबंद केले.पथकाने आरोपीकडून सव्वा किलो चांदीच्या मुकुटासह रोख रक्कम हस्तगत केली आहे.

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