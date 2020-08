मावळ तालुक्यात दोघांचा कोरोनाने मृत्यू

वडगाव मावळ : मावळ तालुक्यात कोरोना रुग्ण संख्येने पुन्हा उचल खाल्ली असून बुधवारी दिवसभरात तब्बल ५८ जणांचे कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आले तर दोन कोरोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यू झाला. तालुक्यातील मृतांची संख्या ३० झाली असून एकूण रुग्ण संख्या ९१४ वर पोचली आहे. तर ५५१ जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. दिवसभरात ११९ जणांना घरी सोडण्यात आले. आॅनलाइनचा नवा फिटनेस फंडा माळवाडी येथील ६८ वर्षीय महिला व आंबी येथील ७५ वर्षीय पुरुषाचा मृतामध्ये समावेश आहे. बुधवारी कोरोना पॉझिटिव्ह आलेल्या ५८ जणांमध्ये तळेगाव दाभाडे येथील सर्वाधिक १८, लोणावळा येथील १४, वडगाव येथील सात, कामशेत येथील सहा, गहुंजे येथील दोन तर माळवाडी, चांदखेड, वराळे, ऊर्से, ब्राम्हणोली, इंदोरी, कांब्रे नामा, देवघर, करंडोली व आढले खुर्द येथील प्रत्येकी एक जणाचा समावेश आहे. तालुक्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या ९१४ झाली असून त्यात शहरी भागातील ४३७ तर ग्रामीण भागातील ४७७ जणांचा समावेश आहे. तळेगावात सर्वाधिक २९२ लोणावळा येथे ८४ तर वडगाव येथील रुग्ण संख्या ६१ झाली आहे. तालुक्यात आत्तापर्यंत ३० जणांचा मृत्यू झाला आहे तर ५५१ जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. बुधवारी तब्बल ११९ जणांना घरी सोडण्यात आले. पुण्यात रेल्वेे, विमान, रिक्षा, कॅबला परवानगी, पण पीएमपीला तालुक्यात सध्या ३३३ सक्रिय रुग्ण आहेत. त्यातील २१४ जण लक्षणे असलेले तर ११९ लक्षणे नसलेले रुग्ण आहेत. लक्षणे असलेल्या २१४ जणांमध्ये १६० जणांमध्ये सौम्य तर ४३ जणांमध्ये मध्यम स्वरूपाची लक्षणे आहेत. १० जण गंभीर तर एक जण अत्यवस्थ आहे. सध्या २४० जणांवर विविध ठिकाणी उपचार सुरु असून ९३ जण गृहविलगीकरणात असल्याची माहिती तहसीलदार मधुसूदन बर्गे, तालुका आरोग्यधिकारी डॉ. चंद्रकांत लोहारे व समन्वयक डॉ.गुणेश बागडे यांनी दिली. (Edited by : Sagar Diliprao Shelar)

Web Title: Two people died of corona in Maval taluka