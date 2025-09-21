पिंपरी-चिंचवड

Unauthorized Flexes: अनधिकृत फ्लेक्सने भोसरीचे विद्रूपीकरण; दुकानदारांच्या व्यवसायावर परिणाम

Bhoseari: भोसरीतील विविध चौकांवर अनधिकृत फ्लेक्स लावल्यामुळे परिसराचे विद्रूपीकरण होत आहे. दुकानदारांवरही याचा नकारात्मक परिणाम होत असल्याचे म्हटले जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
भोसरी : भोसरीतील विविध चौकांत अनधिकृतपणे फ्लेक्स लावण्यात येत असल्याने परिसराचे विद्रूपीकरण होत आहे. तरीही महापालिकेद्वारे कडक कारवाई करण्यात येत नसल्याने नागरिकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. या फ्लेक्समुळे व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचे दुकानदारांचे म्हणणे आहे.

