Pimpri News : बेदरकार चालकाला दंड; स्कूल व्हॅन जप्त, व्हायरल व्हिडिओनंतर पिंपरी चिंचवड आरटीओची कारवाई

पिंपरी : विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणारा व्हॅनचालक बेदरकारपणे जात असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. यावर टीका झाल्यानंतर पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) कारवाई करत व्हॅन जप्त करण्यात केली आहे, तसेच चालकाला ३४ हजार रुपयांचा दंड आकारला आहे. .जय हिंद शाळेच्या विद्यार्थ्यांना घेऊन हा व्हॅनचालक शुक्रवारी (ता.१९) पुनावळेकडे जात होता. यावेळी वाहनात सुमारे १२ विद्यार्थी होते. ही व्हॅन (एम.एच.१४-सीडब्ल्यू ०७९४) भरधाव जात असल्याचे पाहताच नागरिकांनी पाठलाग केला. दरम्यान, पिंपरी चिंचवड लिंक रोड उतारावर नागरिकांनी व्हॅनसमोर येत चालकाला बाहेर खेचले. .Pune Crime : चाकणच्या खराबवाडीत प्रियकराच्या हल्ल्यात प्रेयसीचा मृत्यू, आरोपी अटकेत.यावर अरेरावी करत त्याने ''कोणाकडेही तक्रार करा, मी घाबरत नाही,'' असे म्हणत पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व प्रकाराचा व्हिडिओ नागरिकांनी व्हायरल केला. यावर पालकांनी वाहतूक पोलिस आणि आरटीओच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच शहरातील विद्यार्थी वाहतूक असुरक्षित असून या व्हॅन चालकांवर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याची टीका केली.या प्रकारानंतर तपास केला असता, संबंधित चालकाकडे वाहन चालविण्याचा परवाना, विद्यार्थी वाहतुकीचे परमिट, विमा आणि फिटनेस प्रमाणपत्र नसल्याचे आढळून आले आहे, असे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राहुल जाधव यांनी सांगितले..स्कूल व्हॅनचा प्रकार घडला, त्यावेळी मी तेथेच होते. हा चालक स्कूल व्हॅन वेगाने चालवत होता. त्याने नागरिकांशी अरेरावी केली. पालकांनी सतर्क राहावे.- मंजुषा सावंत, नागरिकझाल्या प्रकाराची माहिती आम्ही पोलिस आणि आरटीओला दिली आहे. ज्या वाहनचालकांकडे परवाना-कागदपत्रे नाहीत, त्यांना शाळेत प्रवेश दिला जाणार नाही.- मनप्रितसिंह कलसी, प्रशासकीय व्यवस्थापक, जय हिंद शाळा.