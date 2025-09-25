पिंपरी-चिंचवड

Pimpri News : बेदरकार चालकाला दंड; स्कूल व्हॅन जप्त, व्हायरल व्हिडिओनंतर पिंपरी चिंचवड आरटीओची कारवाई

Pimpri Van Incident : पिंपरीत विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणाऱ्या भरधाव व बेकायदेशीर शाळा व्हॅनवर नागरिकांच्या मदतीने कारवाई झाली असून चालकाला ३४ हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणारा व्हॅनचालक बेदरकारपणे जात असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. यावर टीका झाल्यानंतर पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) कारवाई करत व्हॅन जप्त करण्यात केली आहे, तसेच चालकाला ३४ हजार रुपयांचा दंड आकारला आहे.

