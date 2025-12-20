पिंपरी-चिंचवड

Air Pollution : वाकड, रावेतला प्रदूषणाचा विळखा; आरएमसी प्लांटमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम

ताथवडे, पुनावळे, वाकड आणि रावेत परिसरात लोकवस्तीच्या मध्यभागी सुरू असलेल्या आरएमसी प्लांटमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
rmc plant

rmc plant

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी - ताथवडे, पुनावळे, वाकड आणि रावेत परिसरात लोकवस्तीच्या मध्यभागी सुरू असलेल्या रेडीमिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्लांटमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्लांटमधून सातत्याने उडणारी धूळ, सिमेंटचे सूक्ष्म कण आणि वाहनांची वर्दळ यामुळे संपूर्ण परिसरात प्रदूषणात मोठी भर पडत आहे. परिणामी, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि श्वसनविकार असलेल्या रुग्णांना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागत आहे.

Loading content, please wait...
wakad
air pollution
Ravet
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com