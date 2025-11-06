Wakad Balewadi Bridg : वाकड-बालेवाडी पुलाचे काम प्रगतिपथावर, भूसंपादनाचा तिढा सुटला; रस्ता खुला होण्याची अपेक्षा

वाकड : जमिनी ताब्यात न आल्याने वाकड-बालेवाडी पूल दीर्घकाळ रखडला आहे. मात्र, मोबदल्यासंदर्भातील तिढा सुटला असून उर्वरित किरकोळ भूसंपादन सामोपचाराने केले जाणार आहे. त्यामुळे या जोड रस्त्याचे काम सुरू झाले आहे. हा पूल वाहतुकीसाठी लवकरच खुला होण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे. .पिंपरी चिंचवड आणि पुणे या दोन्ही शहरांना जोडणारा हा पूल मुळा नदीवर सुमारे ३४ कोटी रुपये खर्चून उभारला जात आहे. बालेवाडीकडील पुलाला जोडणाऱ्या संपूर्ण ३० मीटर जोड रस्त्याच्या रखडलेल्या कामापैकी २० मीटर अंतरावरील रस्ता रुंदीकरण, पादचारी मार्ग आणि प्रकाश योजनेचे काम सध्या वेगाने सुरू आहे. .हा पूल सुरू झाल्यास दोन्ही शहरांतील संपर्क सुलभ होणार असून अत्यंत जलद, सुरक्षित प्रवास होणार आहे. हा प्रकल्प २०१३ मध्ये मंजूर झाला आणि २०१८-१९ पर्यंत बांधकाम पूर्ण झाले. मात्र, भूसंपादनाच्या अडचणींमुळे तो अद्याप पूर्णपणे वाहतुकीसाठी खुला झालेला नाही. जुलैमध्ये येथील एका जागा मालकाने ताबा दिल्याने कामाला गती मिळाली आहे. अन्य शेतकऱ्यांसोबत तडजोडीची सकारात्मक बोलणी सुरू आहे.हा पूल बंद असल्याने नागरिकांना सध्या वाकडहून बालेवाडी किंवा औंधमार्गे जाण्यासाठी वळसा घ्यावा लागत आहे. पूल सुरू झाल्यास हिंजवडी आयटी पार्कमधील कर्मचाऱ्यांना बाणेर-बालेवाडीकडे जाणे सोपे होईल. ‘पीक आवर्स’मध्ये कोंडी कमी होईल..Ahilyanagar Crime :'अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर चोरणारी टोळी जेरबंद'; नऊ ट्रॅक्टर, दोन दुचाकीसह ७२ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत.जनतेच्या पैशांतून उभारलेला हा पूल केवळ इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे अपूर्ण आहे. तो पूर्ण होण्यासाठी आम्ही प्रखर लढा दिला. पूल सुरू झाल्यास विद्यार्थी, कर्मचारी, रहिवासी आणि व्यावसायिकांसाठी हा मोठा दिलासा ठरेल.- अरुण देशमुख, रहिवासी.जोड रस्त्यातील मोठा टप्पा आम्ही पार करत आहोत. उर्वरित जागा ताब्यात घेण्याचीही प्रक्रिया सुरू आहे. अन्य शेतकऱ्यांसोबत आर्थिक, टीडीआर, एफएसआय स्वरुपात मोबदला देण्याबाबत सकारात्मक बोलणी सुरू आहेत. भूसंपादन कायाद्याअन्वये मोजणी झालेली आहे. प्रकल्प लवकरच पूर्ण होईल.- सुधीर चव्हाण, प्रभारी मुख्य अभियंता, पुणे स्मार्ट सिटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.