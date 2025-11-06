पिंपरी-चिंचवड

Wakad Balewadi Bridg : वाकड-बालेवाडी पुलाचे काम प्रगतिपथावर, भूसंपादनाचा तिढा सुटला; रस्ता खुला होण्याची अपेक्षा

Connecting IT Hubs and Easing Peak Hour Traffic : भूसंपादनाचा तिढा सुटल्याने पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरांना जोडणाऱ्या मुळा नदीवरील ३४ कोटी रुपयांच्या रखडलेल्या वाकड-बालेवाडी पुलाच्या जोड रस्त्याचे काम वेगाने सुरू झाले असून, हा पूल लवकरच वाहतुकीसाठी खुला होण्याची अपेक्षा आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
वाकड : जमिनी ताब्यात न आल्याने वाकड-बालेवाडी पूल दीर्घकाळ रखडला आहे. मात्र, मोबदल्यासंदर्भातील तिढा सुटला असून उर्वरित किरकोळ भूसंपादन सामोपचाराने केले जाणार आहे. त्यामुळे या जोड रस्त्याचे काम सुरू झाले आहे. हा पूल वाहतुकीसाठी लवकरच खुला होण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे.

