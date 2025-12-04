Wakad Bus Accident : वाकडमध्ये पुन्हा मद्यधुंद बसचालकाचा कहर; विरुद्ध दिशेने येत मोटार व रिक्षेला जोरदार धडक; मोटारचालक जखमी; बसचालकावर गुन्हा दाखल!

बेलाजी पात्रेवाकड : आरएमसी मिक्सर आणि अन्य बांधकाम साहित्य वाहणाऱ्या अवजड वाहनांपाठोपाठ खाजगी बस चालकांचा मुजोरपणा समोर येत आहे. हिंजवडीतील मद्यधुंद बसचालकाने तिघा सख्ख्या भावंडांचा जीव घेतल्याच्या घटनेला दोन दिवस उलटत नाहीत तोच याच भागात पुन्हा एका मद्यधुंद खाजगी बस चालकाने विरुद्ध दिशेने भरधाव येत मोटार आणि रिक्षाला जोरदार धडक दिली. बुधवारी (ता. ३) मध्यरात्री झालेल्या या अपघातात मोटारचालक जखमी झाला असून दोन्ही वाहनांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. .याप्रकरणी अजय हंसराज जाधव (वय २४, रा. भोईरवाडी, माण फेज ३) यांनी वाकड पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार बसचालक संतोष अशोक काळे (वय ३६, रा. पिंपळे गुरव, मूळ रा. बिड) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत वाकड पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, जाधव हे एमएच १४, एलबी ७३१० ह्या क्रमांकाच्या मोटारीने वाकड चौकातून हिंजवडीकडे जात होते. तेंव्हा समोरून विरुद्ध दिशेने आलेल्या एमएच ०५, डिके ६३७७ खाजगी बसने त्यांच्या मोटारीला व एमएच १४, एचएम ७८८८ क्रमांकाच्या ऑटो रिक्षाला जोरदार धडक दिली..Hinjewadi Bus Accident : चार बहिणींचा एकुलता भाऊ; कष्टाने जगणाऱ्या कुटुंबात क्षणात होत्याचे नव्हते.या धडकेनंतर जाधव यांच्या उजव्या हाताच्या मनगटाला, छातीला तसेच शरीराच्या इतर भागांना दुखापत झाली असून त्यांच्या मोबाईलचे व दोन्हीही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे. बसचालक मद्यधुंद अवस्थेत असल्यानेच त्याने अविचाराने, भरधाव वेगात व वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष करून वाहन चालवल्याची नोंद फिर्यादीने तक्रारीत केल्याने बसचालकावर विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास उपनिरीक्षक राजेंद्र मारणे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.