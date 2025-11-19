पिंपरी-चिंचवड

Wakad Hinjewadi News : वाकड, हिंजवडीत अनधिकृत पार्किंगमुळे कोंडी; वाहतूक पोलिसांचे दुर्लक्ष; नागरिकांकडून कारवाईची मागणी!

Illegal Parking : फिनिक्स मॉल परिसर, वाकड फाटा, डांगे चौक, मंगलनगर, दत्त मंदिर रस्ता, पिंक सिटी रस्ता, छत्रपती चौक, वाकड पोलिस ठाणे परिसर, केटीसी मॉल, हिंजवडी गावठाण रस्ता, हिंजवडी ठाणे परिसर, वाकड-हिंजवडी रस्ता, लक्ष्मी चौक आदी भागात बेकायदा पार्किंगची समस्या गंभीर आहे.
Vehicles parked illegally on footpaths and road edges in Wakad–Hinjewadi

Vehicles parked illegally on footpaths and road edges in Wakad–Hinjewadi

Sakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

वाकड : ‘आयटी हब’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिंजवडी आणि वाकड परिसरात गेल्या काही महिन्यांपासून बेकायदा पार्किंगचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे रस्ते अरुंद होऊन वाहतूक कोंडी होत आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना, पदपथांवर, अगदी नो-पार्किंग झोनमध्येही दुचाकी-चारचाकी वाहने उभी केली जात आहेत. त्यामुळे सकाळी ८ ते ११ आणि सायंकाळी ५ ते ९ या गर्दीच्या वेळेत सर्वांचाच खोळंबा होत आहे.

Loading content, please wait...
police
Parking
Hinjewadi
wakad
Traffic

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com