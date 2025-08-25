Wakad Protest : दिव्या सूर्यवंशीसाठी न्यायाची हाक,वाल्हेकरवाडीत मूक मोर्चा; विशेष पथक, सरकारी वकिलांची मागणी

वाकड : खान्देशची कन्या दिव्या सूर्यवंशीला न्याय मिळावा व आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी, या मागणीसाठी शहरातील खान्देश बांधवांनी रविवारी (ता. २४) मूक मोर्चा काढला. या घटनेचा निषेध करत विशेष तपास पथक स्थापन करावे, विशेष सरकारी वकील नेमावेत, खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या..खान्देश मराठा मंडळाच्या पुढाकाराने व सर्व खान्देश समाज यांच्या सहकार्याने वरील मोर्चा काढण्यात आला.त्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी दिव्या यांचे जुळे बंधू देवेंद्र खैरनार हे गावाहून आले होते. खान्देश मराठा मंडळाचे अध्यक्ष हेमंत चव्हाण, राजेंद्र साळुंखे, महेंद्र पाटील, मिलिंद चौधरी आदी उपस्थित होते. आकुर्डी येथील खान्देश मराठा मंडळ सभागृहापासून मोर्चाला सुरुवात झाली. चिंतामणी चौकात मूक मोर्चा आल्यानंतर देवेंद्र खैरनार, दीपाली पाटील, विद्या पाटील यांच्यासह उपस्थित नागरिकांनी कै. दिव्या यांच्या प्रतिमेचे पूजन करत सामूहिक श्रद्धांजली वाहिली. तसेच वाकड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शत्रुघ्न माळी यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले..सासूरवाशीणींना माहेरचा आसरापुणे, मुंबईतील नोकरीच्या भूलथापांना बळी पडून खान्देशी कुटुंबे सोयरीक करतात. कालांतराने फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच आई-वडिलांच्या इभ्रतीपोटी मुली टोकाचे पाऊल उचलतात. भविष्यात अशा सासुरवाशीणींसाठी महिलांच्या तीन सदस्यीय समितीची स्थापना झाली आहे. ही समिती भक्कम आधाराबरोबर योग्य मार्गदर्शन व समुपदेशन करणार आहे. वकील, माजी पोलिस अधिकारी व समुपदेशक यांचा त्यात समावेश आहे. त्यामुळे कटू निर्णय घेण्याआधी हक्काचे माहेर म्हणून मन मोकळे करा, असे आवाहन खान्देश मंडळाने केले आहे..खान्देश बांधवांचा हा मूक मोर्चा म्हणजे या दु:खद घटनेच्या विरोधातील एकजुटीने उठविलेला आवाज आहे. दिव्यावरील अन्यायाने संपूर्ण समाजाला हादरवून सोडले आहे. हा मोर्चा केवळ श्रद्धांजली नाही; तर दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठीचा संकल्प आहे. आपल्या मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी आपण सर्व एकजुटीने उभे असल्याचा संदेश याद्वारे समाजात गेला आहे.- हेमंत चव्हाण, अध्यक्ष, खान्देश मराठा मंडळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.