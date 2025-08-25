पिंपरी-चिंचवड

Wakad Protest : दिव्या सूर्यवंशीसाठी न्यायाची हाक,वाल्हेकरवाडीत मूक मोर्चा; विशेष पथक, सरकारी वकिलांची मागणी

Justice For Divya : दिव्या सूर्यवंशी प्रकरणात आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी आणि विशेष तपास यंत्रणा नेमण्यात यावी यासाठी खान्देश बांधवांनी वाकडमध्ये मूक मोर्चा काढून न्यायाची जोरदार मागणी केली.
Wakad Protest
Wakad Protest Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वाकड : खान्देशची कन्या दिव्या सूर्यवंशीला न्याय मिळावा व आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी, या मागणीसाठी शहरातील खान्देश बांधवांनी रविवारी (ता. २४) मूक मोर्चा काढला. या घटनेचा निषेध करत विशेष तपास पथक स्थापन करावे, विशेष सरकारी वकील नेमावेत, खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

Loading content, please wait...
crime
wakad
Justice
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com