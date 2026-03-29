Pimpri News: पाणीगळतीने ‘ग्रेडसेपरेटर’ धोकादायक; सात वर्षांपासून कारण सापडेना; तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याचा महापालिकेवर आरोप

-आशा साळवी पिंपरी : चिंचवड स्टेशन, पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथे ग्रेडसेपरेटरच्या (समतल विलगक) भिंतीमधून सतत पाणीगळती होत आहे. यामुळे भिंत कमकुवत होण्यासह दररोज हजारो लिटर पाणी वाया जात आहे. तसेच रस्त्यावर पाणी साचून वाहनांचा अपघात होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. महापालिकेकडे नागरिकांनी तक्रार करूनही पाणीगळतीचे कारण सापडलेले नाही. तर महापालिका अधिकारी समाधानकारक उत्तर न देता थेट तक्रार बंद करत असल्याचे नागरिकांनी सांगितले..ग्रेड सेपरेटरमधून पाणीगळती होत असल्याची तक्रार नागरिक बी. एस. पाटील हे २०१९ पासून महापालिकेच्या 'सारथी' पोर्टलवर करत आहेत. मात्र, अधिकाऱ्यांकडून तोंडदेखली उत्तरे दिली जात आहेत, असा आरोप केला जात आहे. गळतीच्या ठिकाणी महापालिकेचे तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. नागरिकांच्या तक्रारीत तथ्थ्य असल्याचेही मान्य केले. परंतु त्यांनी काही कार्यवाही न करता नागरिकांची तक्रार बंद केली, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे..दरम्यान, जानेवारी २०१९ मध्ये तत्कालीन कार्यकारी अभियंता ज्ञानदेव जुंधरे यांनी ग्रेड सेपरेटरमधील 'फ्लॉवर बेड'च्या भिंतीच्या कोसळलेल्या भागाचे साहित्य काढले. मात्र, समस्या सुटली नाही. फेब्रुवारी २०२० मध्ये पाणी गळतीमुळे भिंत धोकादायक झाल्याची तक्रार करण्यात आली. त्यावेळी ''जमिनीतील पाणी बाहेर येत आहे'' असे उत्तर प्रशासनाने दिले. जून २०२० मध्ये माहिती अधिकार सुनावणीत स्थापत्य उपअभियंता दीपक पाटील यांनी ''चिंचवड स्टेशन येथील खाणीत पावसाळ्यात पाणीपातळी वाढल्याने ग्रेड सेपरेटरमध्ये गळती झाली,'' असे सांगितले. .एप्रिल २०२१ मध्ये पुन्हा तक्रार करण्यात आली. पण, त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. २०२५ मध्ये बी. एस. पाटील यांनी पुन्हा तक्रार दिली असता पाणीपुरवठा कार्यकारी अभियंता महेश बरिदे यांनी हे पाणी सांडपाणी वाहिनीतील असण्याची शक्यता वर्तविली. कार्यकारी अभियंता विजय भोजने यांनी पाइप लावून पाणी सांडपाणी वाहिनीत सोडल्याचे सांगत तक्रार बंद केली. आता तेथे 'स्ट्रक्चरल ऑडिट' करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले..ग्रेडसेपरेटरमध्ये सात वर्षांपासून पाणीगळती होत असल्याची माहिती नाही. पण, येथे 'एमआयडीसी'च्या वाहिनीतून पाणीगळती होत असेल तर त्याची माहिती घेतो. योग्य उपाययोजना करण्यात येतील.- महेश बरिदे, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका.ग्रेड सेपरेटरमधून पाणी गळती होत आहे. मी सातत्याने 'सारथी' पोर्टलवर तक्रार करत आहे. पण, महापालिकेचे अधिकारी दुर्लक्ष करून जबाबदारी टाळत असल्याचा अनुभव आहे. सध्या ग्रेड सेपरेटरचे ऑडिट करण्याचे उत्तर अधिकारी देत आहेत.- बी. एस. पाटील, तक्रारदार.तांत्रिक पद्धतीने पाणी गळतीची समस्या सोडविणार आहोत. यासाठी वाहतूक पोलिस विभागाची परवानगी घेऊ. ही समस्या का निर्माण झाली, याचा शोध घेत आहोत.- विजय भोजने, कार्यकारी अभियंता, स्थापत्य प्रकल्प विभाग.